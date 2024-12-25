"Смотрите, какой шикарный ларец" — Белоруска показала, как Брестский мясокомбинат извинился за то ли рукав, то ли шапочку в ветчине

🎥 Видео

Опубликовано: 25.12.2024 12:04 , Обновлено: 25.12.2024

Белоруска, которая несколько дней назад пожаловалась в TikTok на то, что нашла в ветчине элемент спецодежды (шапочку или рукав) опубликовала еще один ролик. Она показала, что производитель изделия — Брестский мясокомбинат — прислал ей, по всей видимости, в качестве извинения.

“Прошло всего лишь пару дней — и Брестский мясокомбинат у меня в гостях. Смотрите, какой они шикарный ларец нам привезли”, — рассказала женщина.

В ролике видно, что в сундуке — множество разнообразной продукции комбината: колбасы, ветчина, грудинка. Кроме того автору видео подарили разделочные доски с логотипом, кружка, термос, календарь, кулинарная книга и другое.

Многие похвалили производителя за то, что понес ответственность за инцидент. Другие выразили мнение, что подарок привезли “за счет всей смены, которую лишили премии”. А третьи начали шутить, увидев такой ларец.

“А подскажите пожалуйста как купить колбасу с шапочкой?” — написал в шутку один из пользователей под видео.

“Сижу, кроличью шапку пытаюсь в колбасу запихнуть…???” — посмеялся еще один.

Напомним, ранее она опубликовала в TikTok ролик, в котором пожаловалась на находку. Сложно точно сказать, что это конкретно, но очень похоже на элемент спецодежды: шапочку или рукав.

«Значит, и рука должна быть» — Белоруска пожаловалась на то ли рукав, то ли шапочку в брестской ветчине

К слову, ранее другая белоруска опубликовала видео в TikTok, на котором заявила, что в молочной колбасе от Брестского мясокомбината обнаружила частички неопределенного, плохо перемолотого сырья и назвала изделие «разочарованием года». Видео набрало более полумиллиона просмотров и спустя несколько дней представители завода также связались с покупательницей.

«Принесли извинения за то, что мне попался такой некачественный продукт. Рассказали немного о том, почему это произошло и что они сделали, чтобы такое больше не повторялось», — поделилась покупательница.

Женщина рассказала, как Брестский мясокомбинат извинился из-за колбасы. Белорусы поделились, как поступали другие