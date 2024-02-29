Брестские энергетики показали, как готовят железные "буслянки"

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Опубликовано: 29.02.2024 12:18 , Обновлено: 29.02.2024

На предприятии "Белоозерскэнергоремонт" к прилету аистов решили сделать специальные платформы для безопасного гнездования. "Брестэнерго" в своем TikTok-канале показало эти конструкции.

В ролике рассказали, что специальные платформы позволяют аистам спокойно обустраивать гнезда. И птицы при этом не будут погибать от поражения током, а электроснабжение должно стать более надежным.

“Конструкцию разработали в 2015 году, до сих пор устанавливали единичные экземпляры. В прошлом году ее доработали и приняли решение о массовой установке по Брестской области. Перед сезоном гнездования-2024 изготовим и установим 130 конструкций, 11 гнезд на опорах уже укреплены”, — рассказал в интервью порталу Smartpress директор предприятия “Белоозерскэнергоремонт” Евгений Горовой.

Чем же опасны обычные гнезда аистов? Зачастую птицы строят свои “дома” на опорах воздушных линий 0,4 кВ, которые обеспечивают электричеством населенные пункты.

“Случается, из гнезд аистов падают ветки, экскременты, даже птенцы. Перекроют 2 фазы между собой — случится короткое замыкание”, — пояснил Евгений Горовой.

А в домах может отключиться электричество. По словам директора, бывают случаи, когда без электроэнергии остаются не только отдельные строения, но и целые населенные пункты.

Фото: "Брестэнерго"

Раньше гнезда аистов переносили, а теперь в этом регионе пообещали укреплять.

“Правильно установленная платформа под гнездо препятствует нагрузке на провода от тяжелых нависших гнезд и продуктов жизнедеятельности птиц. Получается, мы “согласовываем” строительство квартиры и делаем ее безопасной для всех”, — отметил Горовой.

Ранее Телеграф писал, что в деревне Борисовщина Глусского района Могилевской области аист не менее пяти раз оставлял местных жителей без света. Дело в том, что ему очень понравился столб действующей линии электропередач.

Аист пять раз оставлял деревню под Могилевом без электричества