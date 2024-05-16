Смогут только гении? Найдите кота на снимке за 15 секунд

📷 Фото

Опубликовано: 16.05.2024 14:02 , Обновлено: 16.05.2024

Головоломки, оптические иллюзии, ребусы... В Сети можно найти множество таких загадок, и довольно часто их героями являются кошки и собаки. Эта задача — одна из самых сложных. Найдите на фотографии кота, который мог спрятаться где угодно.

На фотографии изображен сад загородного дома с деревьями и растениями, но это еще не все. На снимке также спрятан кот, но где именно?

Внимательно посмотрите на фотографию и начинайте поиски. Постарайтесь найти его за 15 секунд.

Только гении способны справиться с таким вызовом за такое короткое время? Некоторые утверждают, что способность быстро находить объекты на сложных изображениях — это признак высокого интеллекта.

Хотя это, на самом деле, зависит от множества факторов, включая концентрацию, внимание к деталям, опыт и даже уровень стресса. Так что не расстраивайтесь, если у вас не получилось сразу. Возможно, вам просто нужно больше практики или спокойствия.

Подсказка

Кот черный и прячется недалеко от кустов.

Правильный ответ

[scryt_b title=“Чтобы увидеть картинку с ответом, нажмите здесь.”]

А вот и он! Найти его было не так-то просто, правда? В том числе и потому, что темный цвет шерсти не помогает поиску, а совсем наоборот.

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Ранее Telegraf.news предлагал проверить свою внимательность и бросить вызов большинству. На первый взгляд все часы на картинке выглядят одинаково. Но среди них затаились одни, которые отличаются от остальных. Большинство людей не могут найти их за короткий срок. А вы сможете доказать, что не такой, как все?

99% людей не могут найти часы с отличием за 10 секунд! А вы справитесь?