«Слышали хлопки» - В порту Новороссийска, где стоит ЧФ, начался пожар

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Опубликовано: 18.08.2023 10:43 , Обновлено: 18.08.2023

В Новороссийске 18 августа загорелся грузовой терминал, в котором расположен Черноморский флот РФ. Очевидцы сообщили о «хлопках».

Российские паблики пишут, что загорелись деревянные паллеты на площади 1300 “квадратов”. Дым видно из разных уголков города, на месте работают несколько десятков пожарных.

СБУ показала новые видео удара экспериментальными морскими дронами по Крымскому мосту

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Также по словам очевидцев, горят и бочки с маслом.

Местные жители сообщили, что “слышали “хлопки””.

Ранее Украина объявила порты Новороссийска, Анапы и Сочи зоной военной угрозы. После отмены зерновой сделки Минобороны Украины предупредило, что все суда, которые будут направляться в российские порты Черного моря, будут рассматриваться в качестве перевозящих военные грузы с соответствующими рисками.

Напомним, утром 18 августа Телеграф писал, что Москву вновь атаковали дроны:

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