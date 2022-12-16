Словарь Dictionary назвал слово 2022 года — «Одно из древнейших»

Опубликовано: 16.12.2022 10:28 , Обновлено: 16.12.2022

Онлайн-словарь Dictionary.com выбрал свое главное слово 2022 года. Там рассказали, что оно является «одним из древнейших в английском языке». Тем не менее, это слово знают абсолютно все.

«Это слово имеет фундаментальное значение не только для нашего словарного запаса, но и для того, кем мы являемся как люди. И все же это слово продолжает быть источником интенсивной личной важности и социальных дебатов. Это слово неотделимо от истории 2022 года», — отметил Dictionary.com.

Итак, слово года по их версии — женщина.

«Наш выбор женщины в качестве слова года 2022 отражает то, как пересечение пола, идентичности и языка доминирует в текущем культурном диалоге и формирует большую часть нашей работы как словаря», — объяснили на сайте.

Кроме того, добавили, что выбор не был случайным. Ведь редакция заметила многократный рост поисковых запросов по слову woman на Dictionary.com в 2022 году, так, на пике количество запросов по нему увеличилось более чем на 1400%, что очень необычно для такого распространенного слова.

Напомним. что Оксфордский словарь английского языка назвал главное слово, а точнее выражение, года. Это goblin mode, «режим гоблина». Такое словосочетание впервые выбрали на общественном голосовании.

Оксфордский словарь назвал «Режим гоблина» выражением года. Это что такое?

А главное слово 2022 года по словарю Коллинза — это пермакризис, которое описывает ощущение жизни в период войны, инфляции и политической нестабильности.