Оксфордский словарь назвал «Режим гоблина» выражением года. Это что такое?

Опубликовано: 05.12.2022 12:47 , Обновлено: 05.12.2022

Оксфордский словарь английского языка назвал главное слово, а точнее выражение, года. Это goblin mode, «режим гоблина». Такое словосочетание впервые выбрали на общественном голосовании.

«Режим гоблина» — это жаргонное выражение. Оно означает малоприятное поведение человека, погрязшего в «карантинном» состоянии и не желающего возвращаться к нормальной жизни, объснили авторы Оксфордского словаря.

Также человека-«гоблина» характеризует беззастенчивая снисходительность к себе, лень, неряшливость и жадность, а еще отказ от социальных норм или ожиданий.

А вот как объснили выражение в газете The Guardian: «Это когда вы просыпаетесь в 2 часа ночи и бредете на кухню в одной длинной футболке, чтобы приготовить себе странный перекус: например, плавленый сыр на соленом хлебе».

И хотя впервые этот термин появился в 2009 году, он стал вирусным в 2022 году из-за твита сатирика в Twitter @JUNlPER, в котором подделали заголовок интервью с актрисой и моделью Джулией Фокс.

Там она якобы утверждает, что тогдашнему бойфренду Канье Уэсту не нравится, что ее переход в «режим гоблина» стал причиной их распада.

Это изображение вызвало огромный всплеск запросов «режима гоблина», что заставило Фокса отрицать использование этого термина. Этот термин также был связан с вирусным постом на Reddit, в котором пользователь признается, что ведет себя «как гоблин», когда остается дома.

Кстати, в 2021 году Оксфордский словарь выбрал словом года — vax, «вакцина».

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