Слабо решить головоломку 70-летней давности? Проверьте способность мыслить нестандартно

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Опубликовано: 16.01.2025 14:57 , Обновлено: 16.01.2025

Если любите интересные загадки, от которых можно голову сломать, то эта точно для вас. Взгляните, этой головоломке более 70 лет, раньше такие щелкали как орешки. Но современное поколение вряд ли осилит. Поэтому настоятельно советуем показать это своим бабушкам и дедушкам, чтобы сразиться в смекалке. Погнали!

Этот квест для разума проверит вашу способность логически мыслить. Мы узнали о нем из ролика репетитора по математике в TikTok. Он утверждает, что нашел головоломку в книге 1953 года, которую получил от деда.

Приготовьтесь, будет нелегко. Сегодня такое мало кто может решить. Но если вы умны и изобретательны, то быстро найдете правильный ответ.

Для решения задачи нужно зачеркнуть шесть из девяти цифр так, чтобы сумма остальных чисел была равна двадцати.

Решение этой математической головоломки весьма удивительно. Чтобы обнаружить его, вам нужно мыслить нестандартно.

Правильный ответ

На первый взгляд может показаться, что эту математическую головоломку невозможно решить. После удаления шести цифр каждый раз остаются три нечетные цифры, но они не могут равняться двадцати.

Ключ к успеху - обратить внимание на детали. Если вы еще этого не сделали, взгляните на рисунок ниже.

[scryt_b title=“Нажмите здесь, чтобы увидеть ответ”]

На первый взгляд, после вычеркивания шести цифр: 1, 7, 7, 7, 9, 9 остаются три: 1, 1 и 9. А что если рассматривать две единицы рядом как число одиннадцать? Ведь это значит, что после удаления шести цифр остаются числа: 11 и 9, которые при сложении дают 20.

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Предлагаем также оценить свою смекалистость в головоломке, которую Telegraf.news публиковал ранее. Это квест для настоящих вундеркиндов. Он проверит, что вы помните из школы и раскроет навыки логического мышления.

Головоломка для настоящих вундеркиндов? Определите число, спрятанное за вопросом