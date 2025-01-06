Головоломка для настоящих вундеркиндов? Определите число, спрятанное за вопросом

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Опубликовано: 06.01.2025 14:14 , Обновлено: 06.01.2025

Эта математическая головоломка не только проверит, что вы помните из школы, но и раскроет правду о вашем логическом мышлении. Подготовьте свой мозг и попробуйте расшифровать задание, указанное на картинке выше.

Вашей задачей сегодня будет выяснить правильное число, скрытое за вопросительным знаком. Вы узнаете его, правильно соединив числа в математической операции. Не бойтесь использовать бумагу и старайтесь все записывать. Но в то же время подумайте, что только настоящие вундеркинды могут справиться с этим заданием за одну минуту. Задача может показаться сложной, но за ней стоит очень простая логическая система. Попробуйте и убедитесь в этом сами.

Как вы справились с этим тестом? Показалось ли вам это сложным? Если да, но вы не получили правильного результата, не отчаивайтесь. Иногда голова устает или окружена отвлекающими раздражителями, и поэтому она не работает так, как должна. Вы можете попробовать в следующий раз. Но если вы нашли правильный результат, поздравляем! А если вы уложились в 60 секунд, то заслуживаете аплодисментов. Мало кому удается так быстро решить именно эту задачу.

Правильный ответ

[scryt_b title=“Чтобы увидеть решение и ответ, нажмите здесь”]

Решение простое. Нужно было понять, что в первой задаче 16 получится, если разделить 14 на 7, а затем умножить получившееся 2 на 8.

Такая же логика и у второй задачи:

8 / 4 * 10 = 20.

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Если вам понравилась сегодняшняя задача, поделитесь ею со своими родными и близкими. Задачи, подобные этой, отлично подходят для повышения когнитивной функции. Они являются отличной профилактикой деменции, болезни Альцгеймера и других психических заболеваний.

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Эта головоломка заставит попотеть даже прирождённых математиков. Сможете разгадать шифр с игральными кубиками?