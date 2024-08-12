"Скоро акулы и крокодилы появятся" - На Витебщине в реке заметили медуз

🎥 Видео

Опубликовано: 12.08.2024 19:40 , Обновлено: 12.08.2024

Белорус снял на видео медуз, которых обнаружил в Западной Двине под Витебском. Роликом с необычными для белорусских широт животными он поделился в TikTok.

“Западная Двина. Кто в курсе, что это такое? Целая стая и похоже на медуз”, - спросил аудиторию автор видеоролика.

Многие пользователи соцсети удивились увиденному вместе с автором и отметили, что подобного ранее не видели.

“Медузы в Беларуси? Первый раз вижу”, - высказалась одна из пользовательниц под видео.

“Прикол, конечно, только медуз нам в Беларуси ещё не хватает”, - удивилась другая.

“Ну я и дракону уже вряд ли удивлюсь”, - написал ещё один комментатор.

“Скоро акулы и крокодилы появятся”, - предположил ещё кто-то

“Это пресноводная медуза, амазонская медуза, вид Craspedacusta sowerbii. Изменение климата идет семимильными шагами”, - высказался один из комментаторов.

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Стоит отметить, что пресноводных медуз замечали в Беларуси и ранее. Так, вид, именуемый краскедапуста соверби , чьей родиной является река Амазонка в Южной Америке, был обнаружен в гребном канале в Бресте в 2018 году.

Комментарий по этому поводу тогда давал заместитель директора Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси Виктор Демянчик. По егомнению, медузы могли попасть в белорусский водоём самыми разными способами, начиная от присыхания особи к лодке кочующих спортсменов и заканчивая проделками аквариумистов.

Также учёный подчеркнул, что такой вид медуз не несёт опасностей. Более того, их присутствие говорит о чистоте водоёма. Там, где живут такие медузы, мало водорослей и почти нет кишечных палочек. Тем не менее, как могли появиться медузы в Витебской области, неясно.

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Пресноводная медуза краскедапуста соверби

“Западная Двина входит в Балтийское море. Вот поэтому у нас в стране и медузы. Плюс медузы могут жить в пресной воде и при повышении температуры”, - высказал своё предположение один из комментаторов.

“Глобальное потепление делает своё дело”, - резюмировал ещё один пользователь.

Ранее Telegraf.news писал о том, что белорусы продолжают фиксировать бурых медведей в различных регионах страны. На этот раз в видео с гуляющим по лесу мишкой поделился в TikTok житель Логойского района.

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