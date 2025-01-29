Сколько треугольников на картинке? Эту головоломку разгадывает 1 из 10

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Опубликовано: 29.01.2025 12:49 , Обновлено: 29.01.2025

Посмотреть на картинку и просто назвать количество фигур. Казалось бы, что может быть проще? Однако найти верный ответ удаётся далеко не всем. Эта головоломка с треугольниками может вызвать головокружение. Проверьте, сможете ли вы разглядеть и сосчитать все фигуры!

Визуальные задачи на внимание и концентрацию — это известный жанр головоломок, который завоевал популярность у многих с детства. Они одновременно просты и сложны, бросая вызов интернет-пользователям. Эта картинка с треугольниками стала настоящим испытанием в Сети. Сможете ли вы сосчитать все треугольники и не ошибиться? Оказывается, только 1 из 10 человек дает правильный ответ.

Сколько треугольников на картинке?

На изображении представлен один большой треугольник, внутри которого находятся другие разноцветные фигуры. Множество линий позволяет утверждать, что здесь как минимум 13 треугольников. Это один из ответов, который дают участники, но он неверный. Те, кто называет цифру 18, явно более внимательны и проявляют творческий подход в поисках, но и это еще не все треугольники.

Так сколько же треугольников скрыто на этой картинке?

При подсчете следует быть осторожным, поскольку цветные треугольники формируют более крупные треугольники, которые, в свою очередь, создают еще большие. Не стоит забывать и о самом большом треугольнике. Готовы озвучить свой ответ? Тогда самое время проверить его.

Нажмите здесь, чтобы увидеть ответ Всего на картинке 24 треугольника, и это правильный ответ на головоломку.

Ранее Telegraf.news предлагал посчитать треугольники в другой головоломке. Попробуйте найти верный ответ.

Эту задачку провалила бы даже Гермиона. Сколько треугольников на картинке?