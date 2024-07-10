Эту задачку провалила бы даже Гермиона. Сколько треугольников на картинке?

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Опубликовано: 10.07.2024 16:51 , Обновлено: 10.07.2024

Пользователи Сети просто обожают визуальные и логические головоломки. Эта задачка с треугольниками в треугольнике, которая заядлых поттероманов может навести на отсылку к "дарам смерти" заставила попотеть уже не одного интернет-обывателя. Сколько здесь треугольников? Всякий, кто вглядится, назовёт цифру и, скорее всего, ошибётся. Удастся ли разгадать эту головоломку вам?

Казалось бы, задача в этой головоломке очень простая. всего-то и нужно, что посчитать треугольники. Однако как только вы начнёте, то обнаружите, что их может быть гораздо больше шести. Сосчитать их все и не запутаться довольно сложно.

По статистике, только 2% удаётся найти все геометрические фигуры на картинке. Сможете ли вы войти в число этих исключительных людей? Попробуйте.

Как решить эту головоломку?

Сосчитать первые 6 треугольников не составит никакого труда. Все они видны невооружённым глазом.

Также понятно, что вся фигура является ещё одним треугольником. Итак, их уже 7.

Теперь дело усложняется, и пора искать треугольники в составных частях всей фигуры. Если вы готовы назвать окончательный ответ, то можете смотреть правильный.

[scryt_b title=“Чтобы увидеть ответ, нажмите здесь.”]

Правильный ответ 13.

Как найти все спрятанные треугольники можно посмотреть в видео.

https://www.youtube.com/watch?v=0TlaIWf93y0#t=01m35s

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Ранее Telegraf.news предлагал решить головоломку, которую проваливают не только роботы, но и многие люди. Сколько цифр изображено на этой картинке? Три? Семь? Лишь единицам удаётся увидеть всё.

Сколько цифр на картинке? Эту «капчу» проваливают не только роботы