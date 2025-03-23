Сколько треугольников на картинке? Эту головоломку проваливает 90 процентов пользователей Сети

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Опубликовано: 23.03.2025 07:00 , Обновлено: 21.03.2025

Эта головоломка не кажется сложной, однако, когда требуется назвать количество треугольников, ответ многим не кажется очевидным. Каждый называет свой вариант, и практически большинство ошибаются. Сможете ли вы не обмануться и сказать, сколько же в действительности здесь треугольников?

Эта головоломка может сразу разделить пользователей на “технарей” и “гуманитариев”, и это не удивительно. В то время как первые не приемлют ничего, кроме фактов, другие всегда могут увидеть двусмысленность. Как правило, именно гуманитарные специалисты и люди с художественными талантами оказываются в тупике, пытаясь решить эту головоломку, но не всегда.

Чтобы решить её, вам нужно продемонстрировать не только наблюдательность, но и умение логически мыслить и понимать увиденное. Оказывается, у многих людей с этим большие проблемы.

Сколько треугольников на картинке?

Первый ответ большинства людей — один. Однако чем дольше всматриваться в картинку, тем большее количество начинаешь видеть. Так, кто-то обнаруживает, что их два. Обычно можно насчитать до восьми треугольников. Однако и это неверный ответ.

Взгляните на иллюстрацию ещё раз и попробуйте найти ответ, прежде чем мы начнём разбирать, как работает эта головоломка.

На этой картинке изображён так называемый треугольник Канижи, демонстрирующий иллюзорные (субъективные) контуры. Они создают иллюзию краёв, которых на самом деле нет. Картинка была создана итальянским психологом Гаэтано Канижи в 1955 году.

Белый равносторонний треугольник на этой картинке отчетливо виден, хотя нет никаких явных линий или замкнутых пространств, указывающих на такой треугольник. Белый треугольник на самом деле кажется ярче окружающего его белого фона.

Готовы узнать ответ?

[scryt_b title=“Нажмите здесь, чтобы увидеть верный ответ”]

Наш мозг воспринимает фигуры как единое целое, даже если они неполные. Мы игнорируем пробелы и заполняем контурные линии, создавая знакомые фигуры и формы. То, что мы видим на картине, — это не просто сумма всех её частей. Мы видим нечто большее. Мы воспринимаем объекты, которых на самом деле нет.

Технически на изображении нет треугольников. И это правильный ответ на эту загадку.

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Ранее Telegraf.news предлагал решить математическую головоломку с треугольниками. Сможете понять, какое число должно быть на месте вопросительного знака?

Эта головоломка с треугольниками проверит вашу логику. Сможете найти число под вопросом?