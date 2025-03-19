Эта головоломка с треугольниками проверит вашу логику. Сможете найти число под вопросом?

📷 Фото

Опубликовано: 19.03.2025 14:38 , Обновлено: 19.03.2025

В суете рабочих будней полезно отвлечься и устроить небольшую разминку для ума. На этот раз Telegraf.news отыскал для вас простую головоломку, решение которой, однако, откроется только людям с хорошей логикой. Сможете установить закономерность и найти недостающее число?

Решение головоломок - простая практика для того, чтобы не позволить интеллекту “заржаветь”, а математика особенно содействует развитию логического мышления.

Взгляните на представленную математическую головоломку. Она выглядит как большой треугольник, состоящий из треугольников поменьше. Каждый из них обозначен числом.

Задача проста — нужно найти недостающую цифру в самом нижнем треугольнике. Хоть это и может показаться простым, настоящая сложность заключается в том, чтобы найти правило, связывающее все числа в этой последовательности.

Установите эту взаимосвязь, и загадка решится сама собой. Готовы? Начинайте!

На первый взгляд здесь трудно увидеть какую-либо закономерность, но после тщательного анализа можно проследить определённую взаимосвязь. Если у вас не получилось её найти либо вы нашли ответ и желаете узнать, верен ли он, то можете посмотреть решение.

[scryt_b title=“Нажмите щдесь, чтобы увидеть решение”]

В этой математической головоломке используется умножение.

Можно заметить, что умножение чисел в верхних треугольниках дает результат в нижних треугольниках.

Первый ряд: 1х3=3 3х3=9 3х1=3

1х3=3 3х3=9 3х1=3 Второй ряд: 3х9=27 9 х 3 = 27

3х9=27 9 х 3 = 27 Третий ряд: 27 х 27 = 729

Вот вы и нашли неизвестное число.

[/scryt_b]

Ранее Telegraf.news предлагал решить ещё одну математическую головоломку. Узнайти, насколько свежи ваши школьные знания решив эту задачку за 10 секунд.

Эта задачка покажет насколько «заржавели» ваши знания. Сможете решить быстрее школьника?