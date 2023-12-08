Сколько солдат спрятались на картинке? НАТО опубликовало сложную головоломку

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Опубликовано: 08.12.2023 10:44 , Обновлено: 08.12.2023

НАТО опубликовала в соцсетях картинку, на которой предложила найти замаскированных солдат. Однако справится с этой задачей смогли далеко не все. Проверьте, получится ли у вас понять, сколько военных на изображении и где они спрятались.

Иллюстрация появилась в официальном телеграм-канале “НАТО по-русски”. На первый взгляд кажется, что никаких людей на ней нет — только лес с густой растительностью. Но дело в том, что солдаты настолько хорошо замаскированы, что не каждый сможет понять, где они вообще находятся.

Задача определить, сколько военных на картинке — один, два, три или четыре.

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В телеграм-канале мнения сильно разделились. На момент написания материала 20% опрошенных ответили, что на картинке 1 солдат, 29% — что 2, 31% — что 3, 20% — что 4.

Сколько их на самом деле, смотрите ниже.

Правильный ответ

На самом деле, правы оказались почти треть проголосовавших. На изображении — трое солдат. В тг-канале показали видео, как они появляются из-за кустов.

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Не все взрослые справятся с этой задачей. Поставьте правильно 2 символа