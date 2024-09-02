Сколько настоящих хаски на видео вы видите? Эта головоломка заинтриговала более 1 млн человек
В соцсети Х завирусилось видео с прятками хаски на кровати. Как оказалось, подсчитать всех питомцев, притаившихся в груде игрушек - задача со звёздочкой. Сколько собак удастся разглядеть вам?
Один из пользователей поделился видео с занимательной загадкой из жизни. На кровати среди игрушек притаилось целая стая хаски.
Однако сосчитать, сколько же их там на самом деле, едва ли представится возможным с первого раза. Комментаторы разошлись во мнениях и высказали самые разные варианты. Попробуйте сосредоточиться и подсчитать всех собак. Сколько получилось?
Сколько хаски на кровати?
Пользователи соцсети выказали самые разные версии на вопрос, сколько же собак было на кровати. Кто-то увидел 5 хаски, а кто-то - 10.
“Чёрт возьми! Я провалил этот тест!” - высказался один из комментаторов.
“Хм. Что-то между 10, 15 или 20”, - не определился с ответом другой пользователь.
“Ой! Я сбивалась со счета каждый раз. Смотрю снова и снова”, - написал ещё кто-то.
Сколько же питомцев было на самом деле? Надо сказать, что увидеть всех собак сходу едва ли представится возможным. Сложности при подсчёте создают не только похожие на собак игрушки, но и то, как стремительно собаки покинули кровать после команды хозяйки.
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На первом стоп-кадре можно углядеть по меньшей мере 8 хаски. Мы решили остановиться на этом количестве, хотя допускаем, что в суматохе могли общитаться на 1-2 собаки, которые могли прятаться за грудой игрушек.
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