Сколько настоящих хаски на видео вы видите? Эта головоломка заинтриговала более 1 млн человек

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Опубликовано: 02.09.2024 18:12 , Обновлено: 02.09.2024

В соцсети Х завирусилось видео с прятками хаски на кровати. Как оказалось, подсчитать всех питомцев, притаившихся в груде игрушек - задача со звёздочкой. Сколько собак удастся разглядеть вам?

Один из пользователей поделился видео с занимательной загадкой из жизни. На кровати среди игрушек притаилось целая стая хаски.

Однако сосчитать, сколько же их там на самом деле, едва ли представится возможным с первого раза. Комментаторы разошлись во мнениях и высказали самые разные варианты. Попробуйте сосредоточиться и подсчитать всех собак. Сколько получилось?

Сколько хаски на кровати?

Пользователи соцсети выказали самые разные версии на вопрос, сколько же собак было на кровати. Кто-то увидел 5 хаски, а кто-то - 10.

“Чёрт возьми! Я провалил этот тест!” - высказался один из комментаторов.

“Хм. Что-то между 10, 15 или 20”, - не определился с ответом другой пользователь.

“Ой! Я сбивалась со счета каждый раз. Смотрю снова и снова”, - написал ещё кто-то.

Сколько же питомцев было на самом деле? Надо сказать, что увидеть всех собак сходу едва ли представится возможным. Сложности при подсчёте создают не только похожие на собак игрушки, но и то, как стремительно собаки покинули кровать после команды хозяйки.

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На первом стоп-кадре можно углядеть по меньшей мере 8 хаски. Мы решили остановиться на этом количестве, хотя допускаем, что в суматохе могли общитаться на 1-2 собаки, которые могли прятаться за грудой игрушек.

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