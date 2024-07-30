Этим собакам завидуют разведчики. Сможете ли вы отыскать их на фото?

📷 Фото

Опубликовано: 30.07.2024 08:26 , Обновлено: 30.07.2024

Иногда жизнь и природа становятся настоящими мастерами по части загадок. Житель Австралии поделился в Сети снимком, на котором запечатлел прогулку своих собак на пляже. Два хитроумных питомца решили поиграть с хозяином в прятки и буквально затерялись в морском пейзаже. Сможете ли вы их найти?

Фотографии-загадки - один из самых увлекательных жанров головоломок, который можно повстречать на просторах интернета. Ведь одно дело, когда головоломку создал человек, и совсем другое, когда жизнь и обстоятельства.

Говорят, что некоторые пользователи до сих пор ищут собак на этой фотографии. Но на случай, если вы не справитесь, у нас будет подсказка.

Для лучшего поиска, возможно, стоит скачать фотографию и воспользоваться зумом.

Ответ

Способности этих собак мимикрировать позавидовали бы даже разведчики. Если вы не смогли отыскать питомцев, то можете посмотреть ответ, кликнув ниже.

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Наверняка вы при должном сосредоточении могли заметить собаку, которая слилась по цвету с камнями.

Найти собаку за камнем было настоящей задачей со звёздочкой. Возможно, разглядеть её должным образом не позволило качество картинки, но этот силуэт определённо должен был вызвать подозрения.

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Ранее Telegraf.news предлагал попробовать свои силы в решении головоломки с верблюдами.

Эта задача заставит ваш мозг вскипеть. Что не так с верблюдами в пустыне?