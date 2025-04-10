Сколько лет вашей кошке на самом деле? Производитель кормов пояснил, как правильно посчитать

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Опубликовано: 10.04.2025 07:23 , Обновлено: 09.04.2025

Черепаховая кошка по кличке Милли после празднования своего 30-летия стала самой старой кошкой в мире. Согласно народному поверью, один человеческий год эквивалентен семи кошачьим годам. Если бы это было правдой, то Милли в перерасчёте на человеческие года было 210 лет! Однако на самом деле всё немного сложнее. Как же правильно вычислить реальный возраст своей кошки?

Специалисты популярного производителя кормов для домашних животных Purina объясняют, что «в зависимости от возраста, продолжительность жизни кошек меньше, чем у нас, поэтому их годы эквивалентны многим человеческим годам».

Чтобы помочь определить истинный возраст кошки, компания Purina разработала простой калькулятор кошачьих лет.

Сколько лет вашей кошке в человеческих годах?

Согласно Purina, первый год жизни кошки на самом деле считается эквивалентом 15 человеческих лет.

Второй год добавляет ещё девять человеческих лет — таким образом, два кошачьих года составляют примерно 24 человеческих года.

После этого каждый дополнительный человеческий год равен четырём кошачьим годам.

Получается, что к трём годам возраст кошки будет эквивалентен примерно 28 человеческим годам, а к своему шестому дню рождения её возраст будет эквивалентен 40-летнему человеку.

«Кошки очень быстро стареют в первые два года жизни, после чего процесс замедляется и становится более постепенным», — объясняют специалисты Purina.

Таблица ниже даёт понимание разницы между кошачьими и человеческими годами.

Фото иллюстрационное

Как оценить, сколько лет вашей кошке, если она попала к вам не котёнком, а уже взрослой

Если кошка попала к вам не котёнком, есть пять контрольных признаков, которые дадут вам представление о её примерном возрасте: зубы, шерсть, глаза, мышцы и кости.

Зубы

«Зубы не могут точно определить дату дня рождения вашего кошачьего друга, но они являются отличным индикатором возраста кошки», — объясняют эксперты Purina.

Фото иллюстрационное

Первые зубы у котёнка обычно появляются в возрасте от двух до четырёх недель, в то время как постоянные зубы появляются примерно в четыре месяца.

Жёлтые пятна (зубной налёт) появляются на зубах у кошек в возрасте от одного до двух лет.

Если у кошки отсутствуют зубы, это признак того, что ей от 10 до 15 лет и по человеческим меркам она уже пожилая.

Но нужно иметь в виду, что состояние зубов кошки связано с питанием, здоровьем, воспитанием и особенностями породы. У некоторых животных состояние зубов может быть хуже, чем у других, независимо от их возраста.

Глаза

Состояние глаз кошки также может дать представление о её возрасте. У котят глаза голубые, но с возрастом они начинают менять цвет. Обычно до 6–12 месяцев происходит смена цвета на постоянный — зелёный, жёлтый или карий. Если кошка имеет яркий голубой оттенок глаз, скорее всего, ей меньше года.

Фото иллюстрационное

Молодые кошки имеют яркие, блестящие глаза. С возрастом блеск немного тускнеет. Кроме того, у молодых кошек зрачки чистые и прозрачные, а после 12 лет возможно появление помутнений или катаракты, что является признаком старения.

В старости у некоторых кошек может появиться слезоточивость, выделения или покраснения глаз. Это также может свидетельствовать о возрасте, однако такие признаки могут быть связаны и с заболеваниями.

Мышцы и кости

Молодые кошки, как правило, играют больше, чем пожилые кошки, что даёт им лучшую рельефность мышц.

Фото иллюстрационное

«Если вы заметили, что ваша кошка имеет тенденцию терять мышечную массу или не любит слишком много двигаться, это может быть признаком старения», — говорят специалисты Purina.

Пожилые кошки, как правило, более костлявые, имеют лишнюю кожу или выступающие лопатки.

Шерсть

Хорошее представление о возрасте кошки может дать её шерсть. У молодых животных шерсть мягкая, шелковистая, густая и плотная.

Фото иллюстрационное

Со временем она становится грубее, тоньше и реже. У старых кошек появляются участки серой, «поседевшей» шерсти. Особенно заметны изменения цвета вокруг морды и ушей. Также с возрастом на шерсти задних лап животного могут появиться проплешины.

Однако важно помнить, что состояние шерсти зависит не только от возраста, но и от многих других факторов, включая уход, питание, наличие заболеваний и породу кошки.

Почему важно знать возраст своей кошки?

По словам экспертов Purina, важно знать примерный возраст кошки, чтобы подготовиться к любым возрастным проблемам со здоровьем, которые могут возникнуть.

Зная, когда ваша кошка перейдёт в зрелый, а затем пожилой возраст, вы сможете обеспечить ей наилучший уход.

Знание возраста кошки имеет большое значение по нескольким причинам:

Питание. Возраст влияет на потребности кошки в питании. Молодым кошкам нужно больше энергии и питательных веществ для роста и развития, тогда как взрослым кошкам — сбалансированное питание для поддержания здоровья. Пожилые кошки требуют особого рациона, который учитывает возможные проблемы со здоровьем, такие как заболевания почек или суставов. Забота о здоровье. Понимание возраста помогает определить, какие профилактические меры необходимы для поддержания здоровья кошки. Например, молодым кошкам нужны регулярные прививки и дегельминтизация, а пожилым кошкам — контроль хронических заболеваний и регулярные визиты к ветеринару. Психологическое состояние. Кошки разных возрастов имеют разные поведенческие особенности. Молодые кошки могут быть более любопытными и энергичными, тогда как пожилые кошки часто предпочитают спокойствие и уют. Это знание поможет вам лучше понимать поведение вашей кошки и реагировать на её потребности. Планирование ухода. Зная возраст кошки, вы можете планировать уход за ней на долгосрочную перспективу. Это включает в себя подготовку к возможным изменениям в её состоянии здоровья, а также обеспечение комфортного пространства для отдыха и игр.

Таким образом, знание возраста кошки позволяет вам лучше заботиться о её физическом и психологическом благополучии, обеспечивая ей долгую и счастливую жизнь.

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