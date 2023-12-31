Сколько квадратов на картинке? Только самые умные найдут все с первого раза

Опубликовано: 31.12.2023 07:31 , Обновлено: 30.12.2023

Многим людям нравятся таинственные загадки, головоломки и уравнения. Очень часто они требуют больших усилий, так что многие разочаровываются уже в самом начале. Эта головоломка эффективно проверит вашу внимательность и то, насколько натренирован ваш мозг. Вы уже знаете, сколько квадратов на картинке?

Для начала нужно внимательно посмотреть на картинку, точнее, на квадраты. От их переизбытка у многих может “сломаться” мозг. Прежде чем ответить, хорошенько подумайте и проанализируйте количество квадратов.

Эта головоломка только на первый взгляд кажется простой, ведь в ней нет сложных операций, но уверены ли вы? На самом деле она очень сложная, потому что мало кто сразу дает правильный результат.

Если вы смотрите на картинку уже несколько минут и все еще не можете найти ни одного квадрата, это знак, что нужно сделать перерыв.

Упорный поиск оставшихся квадратов не приведет к тому, что вы их волшебным образом обнаружите. Наоборот, вы будете только раздражаться, а нервы в этой головоломке ни к чему. Лучше всего, если вы потратите несколько минут на то, чтобы успокоиться, тогда вы точно почувствуете себя лучше и заметите новые квадраты. Ниже вы найдете правильный ответ.

Сколько всего квадратов на картинке?

[scryt_b title=“Чтобы увидеть ответ, нажмите здесь”] Правильный ответ - 18, и это не преувеличение.

Если вы нашли гораздо меньше, значит, вы заметили не все. На картинке есть несколько больших и меньших квадратов, и их расположение сбивает вас с толку. Просто посмотрите еще раз, и вы обязательно найдете все фигуры.

Все их мы показали на картинках ниже:

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Ранее Телеграф также публиковал картинку с квадратами, но другую. Возможно, с ней вам будет справиться проще.

Только люди с высоким IQ могут справиться с задачей. Сколько квадратов на картинке?