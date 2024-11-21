Сколько кругов на картинке? Для этой задачки на восприятие нашли 5 вариантов ответа. Какой верный?

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Опубликовано: 21.11.2024 11:43 , Обновлено: 21.11.2024

Задачки на восприятие часто становятся настоящими хитами в интернете. Такие головоломки проверяют не только ваши глаза, но и заставляют мозг немало "попотеть" над разгадкой. А всё потому, что очень часто они срабатывают как оптическая иллюзия и сбивают с толку. Сможете ли вы решить эту загадку и ответить на простой вопрос: сколько кругов на этой картинке? Пользователи Сети нашли целых 5 вариантов ответа.

Загадки восприятия привлекают внимание людей всех возрастов, ведь это хороший способ переключиться на другую деятельность, сконцентрироваться и попытаться найти решение. Обычно правильный ответ в таких головоломках не так очевиден, как может показаться на первый взгляд, и требуется должная сосредоточенность. Итак, сосредоточьтесь и взгляните на изображение ещё раз.

Сколько кругов вы видите на этой картинке?

Головоломка, в которой главную роль играют круги, основана на оптической иллюзии, которая является прекрасным примером геометрической иллюзии.

Чем больше вы концентрируетесь, тем сильнее нистагм, что определенно не облегчает задачу. Вот в чем суть подобных головоломок. Их цель — эффективно отвлечь внимание от реального количества объектов на изображении.

В случае с этой загадкой ответ может быть не таким очевидным, в том числе из-за того, что с точки зрения геометрии круг — это не то же самое, что круг, который представляет собой всего лишь обод. Круг — это круг и все, что внутри. Именно поэтому ответы могут отличаться у разных людей.

Так сколько кругов на самом деле?

Чаще всего дискуссии в этой загадке останавливаются на следующих вариантах ответов: 1, 4, 5, 8 или 9. Так какой же ответ правильный?

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Оказывается, все зависит от того, как посмотреть на представленную головоломку.

Если посмотреть на головоломку с точки зрения геометрии, то правильным ответом будет цифра 1, потому что на картинке всего один круг — самый маленький посередине.

Не отделяя жёлтые кружочки от красных, можно насчитать на картинке 8 кружочков и один кружок, что дает ответ, равный 9. Также можно дать ответ только по количеству нарисованных кружочков (красных), т. е. 5, или по количеству жёлтых кружочков, что равно 4.

Но это еще не конец. Если смотреть только на кружочки, правильным ответом считается 8.

Многие смотрят на все это пространственно, думая, что на картинке 9 кругов, наложенных друг на друга от самого большого до самого маленького (или наоборот).

Поскольку исходная версия загадки не дает правильного ответа, все процитированные можно рассматривать как таковые и, таким образом, создать энергичную дискуссию о правильном решении этой познавательной загадки.

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Ранее Telegraf.news предлагал решить головоломку Коффера. Сможете ли вы заметить 16 кругов?

«Ничего не вижу и не понимаю» — Эта оптическая иллюзия поставила в тупик десятки тысяч людей. А вы разберетесь?