"Ничего не вижу и не понимаю" - Эта оптическая иллюзия поставила в тупик десятки тысяч людей. А вы разберетесь?

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Опубликовано: 13.11.2024 11:31 , Обновлено: 17.01.2025

Эта оптическая иллюзия, известная как иллюзия Коффера, сбивает с толку даже самых внимательных наблюдателей. На первый взгляд кажется, что перед вами просто набор черно-белых и серых прямоугольников. Однако нужно увидеть вовсе не их. Сможете заметить 16 кругов?

Головоломке дал новое дыхание пользователь TikTok с ником 2024user. За несколько дней она набрала более 860 тыс. просмотров, 18 тыс. лайков и 6 тыс. комментариев.

Множество людей пытались понять, где именно расположены эти круги. Некоторые утверждают, что смогли враз увидеть все 16 фигур, в то время как другие просто потерялись в хаосе.

А вы сможете разгадать эту головоломку? Сможете ли вы увидеть истинную картину или останетесь в плену иллюзии? Попробуйте рассредоточить зрение и посмотрите, что произойдет.

[info_b]«Иллюзия Коффера» была разработана врачом-офтальмологом Энтони Норсиа в 2007 году для участия в тематическом конкурсе. Название этой иллюзии, вопреки распространённому мнению, не связано с именем или фамилией какого-либо человека, а происходит от английского слова “coffer”, которое в архитектуре обозначает инсталляцию из утопленных дверных панелей квадратной или прямоугольной формы. Упорядоченные таким образом панели создают оптическую иллюзию, в которой мозг в конечном итоге воспринимает круги.[/info_b]

В комментариях многие пользователи отметили, что никак не могут увидеть круги. А у кого-то действительно получилось.

“Моя иллюзия называется “Ничего не вижу”, — поделился один из пользователей в комментариях.

“Если круги квадратные, то вижу все”, — пошутил другой.

“Неужели увидела?! Это восхитительно”, — написала третья.

Еще один комментатор заявил: “Ничего не вижу и не понимаю”.

“Смотрите на вертикальные полоски между прямоугольниками”, — посоветовал кто-то.

Ответ

При первом взгляде мы наблюдаем набор прямоугольных форм. Эта игра контрастов и линий создает настоящую нагрузку для мозга, который пытается собрать сложную мозаику из элементов, перегружающих восприятие, и сопоставить их с уже известными формами.

Первоначально сознание фиксируется на прямоугольниках, поскольку они наиболее распространены в окружающем мире. Затем мозг начинает выделять отдельные элементы изображения — в данном случае вертикальные полосы, которых значительно меньше, чем горизонтальных.

Он обрабатывает визуальную информацию, обращая внимание на места разрывов и углов, а затем находит элементы с мягкими и изогнутыми линиями. Так возникает вторая вариация — поле с 16 кругами, организованными в четыре столбца по четыре круга в каждом.

[scryt_b title=“Чтобы увидеть, где находятся круги, нажмите здесь”]

А вот и нужные фигуры:

А теперь вернитесь к оригинальной картинке и попробуйте определить их самостоятельно вместо прямоугольников.

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У этой хитрой загадки два правильных ответа? Определите, сколько ног под столом