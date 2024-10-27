Сколько ёжиков на картинке? Только люди с соколиным зрением легко найдут всех

📷 Фото

Опубликовано: 27.10.2024 09:45 , Обновлено: 24.10.2024

Подобные головоломки - это испытание не только для внимательности, но и для терпения. Кажущиеся на первый взгляд простыми, на самом деле задания могут быть довольно сложными. Проверьте, насколько остры ваши глаза, и попробуйте найти ежиков, которые хорошо спрятаны среди грибов.

Головоломки на внимательность очень популярны среди пользователей интернета. Они доставляют массу удовольствия, являются творческим занятием в свободное время и позволяют потренировать внимание или концентрацию. Пришло время принять очередной вызов.

На картинке мы видим множество грибов. Но среди них спрятались несколько ёжиков, которые вы должны найти. Сколько их на картинке? На самом деле, не так и много.

Различные по форме и цвету фигуры могут затруднить поиск спрятанных ежей. Однако стоит спокойно посмотреть на картинку, и вы обязательно их найдете.

Подсказка

Всего на изображении 3 ежа. Удалось ли вам найти их все?

Если же вы нашли только одного ежика, двух ежиков или вообще ни одного, не переживайте, просто посмотрите на картинку ниже, где мы обозначили укрытия, которые выбрали для себя маленькие животные.

Правильный ответ

[scryt_b title=“Чтобы увидеть картинку с ответом, нажмите здесь”]

[/scryt_b]

Ранее Telegraf.news публиковал оптическую иллюзию с полосами, среди которых нужно увидеть настоящую картинку. Сможете ли вы справиться с заданием?

Только 1% людей увидит среди полос картинку? Узнайте, относитесь ли вы к их числу