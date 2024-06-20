Эта задачка для четвероклассников заставила краснеть многих родителей. Сможете решить её правильно?

Опубликовано: 20.06.2024 16:19 , Обновлено: 20.06.2024

Для большинства взрослых людей четвёртый класс - это давно прошедший и забытый этап. Но многие полагают, что задачи и примеры из младшего блока школы просты и легки. Тем не менее некоторые нюансы математики имеют свойство забываться. Чтобы не краснеть перед своими детьми и держать мозг в тонусе, стоит время от времени тренировать свой ум и освежать память. Попробуйте решить эту головоломку для четвертого класса. Удастся ли вам не допустить ошибок?

На каждом этапе обучения приобретаются новые навыки, которые позволят его успешно завершить. Таким образом, к концу начальной школы ученик должен уметь не только складывать и вычитать или умножать и делить, но и знать порядок действий. Если вы были прилежным учеником, то наверняка помните, что сначала выполняются операции в скобках, затем происходит возведение в степень или квадратный корень, потом умножение или деление и, наконец, сложение или вычитание. Если у вас есть два равнозначных действия, то они выполняются слева направо.

Начинаем решать

С учётом вышеупомянутого вам не должно составить проблему решить эту задачку.

[info_b]6÷2(1+2)=?[/info_b]

Не стоит волноваться и спешить. Помните, что даже если вы не справитесь, то всегда можете узнать подробности решения.

Как решить этот пример?

[scryt_b title=“Правильный ответ”]

Если вы ничего не забыли и выполнили все действия верно, соблюдая последовательность, то ваш ответ 9.

В случае с этой математической головоломкой для четвертого класса начальной школы в порядке выполнения действий следует начинать со скобок. Это простое сложение: один плюс два , что равно трем. Далее следует обратить внимание на шесть, разделенное на два и три в скобках . Определенную трудность может представлять отсутствие математического символа перед скобкой, но достаточно знать, что в такой ситуации там стоит знак умножения.

Опять же, следует обратиться к порядку выполнения операций, где в случае эквивалентных операций (умножения и деления) мы выполняем их слева направо. Это означает, что сначала нужно поделить шесть на два, что равно трем , а затем трижды умножить на три, что равно девяти . А это и есть правильное решение этой математической задачки.

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Сможете ли вы решить эту задачу без калькулятора? Многие взрослые допускают ошибки