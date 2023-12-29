Сколько цифр на часах со стрелками? Это вопрос сбивает с толку многих взрослых

Опубликовано: 29.12.2023 10:31 , Обновлено: 29.12.2023

Многие головоломки на первый взгляд кажутся простыми. Но на ум сразу приходит ответ, который часто оказывается неверным. Например, не все могут правильно ответить на простой вопрос, сколько цифр на часах.

Вопрос “сколько цифр на часах?” на первый взгляд кажется очень простым и не должен вызывать ни у кого затруднений. На практике же легко ошибиться и произнести вслух первую ассоциацию, которая во многих случаях оказывается неверной. В чем же сложность?

Сколько цифр на классических часах на самом деле?

Правильный ответ - вовсе не 12.

Дело в том, что многие упускают из виду, что число — это не то же самое, что цифра. Цифра - это символ, используемый для записи чисел. Всего их десять: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Числа же записываются с помощью цифр. Первых же существует бесконечное множество.

На само деле правильный ответ — 15. На часах в последовательности указаны следующие цифры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 2. Именно чисел 12, а не цифр.

[info_b]Кстати, некоторые люди ошибаются и думают, что на часах 9 цифр. Почему? Люди не разбивают 10, 11 и 12 на отдельные цифры и не учитывают их вообще.[/info_b]

Ранее Телеграф публиковал картинку, где нужно добавить всего одну линию, чтобы получился правильный ответ.

Эта хитрая задача поставила в тупик многих. Добавьте только 1 линию для правильного ответа