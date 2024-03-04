Сколько черных точек на картинке? От этой оптической иллюзии у некоторых "взорвался мозг"

Опубликовано: 04.03.2024 09:55 , Обновлено: 04.03.2024

Оптические иллюзии созданы для того, чтобы сбивать людей с толку и обманывать мозг. Картинка, которую вы видите, уже озадачила многих. В чем проблема и как ее решить?

На изображении мы видим сетку с черными точками, и ваша задача - сосчитать, сколько их. Однако, когда вы долго смотрите на иллюстрацию, происходит нечто непонятное.

Этот вид мозговой головоломки известен как “Иллюзия сетки Германа”.

Обрезанное изображение. Целое вы найдете ниже

На сайте Optics4Kids объяснили, что если внимательнее посмотреть на каждую точку, то можно заметить, что они не черные, а белые.

“Черных точек не существует. Если вы сосредоточитесь непосредственно на каждой точке, то увидите, что все они белые”, — отметили там.

Этот вид иллюзии существует уже давно, ее впервые описал Людимар Герман в 1870 году.

Она характеризуется “призрачными” серыми пятнами, возникающими в местах пересечения белой или светлой сетки на черном фоне. Но при взгляде прямо на перекресток серые пятна исчезают.

Таким образом, на картинке - ноль черных точек. На самом деле, там 35 белых.

Ранее Телеграф предлагал найти на картинке среди букв “А” несколько спрятанных етверок. Говорят, только 2% людей быстро справятся с этим заданием.

Только 2% людей справятся с этим заданием без усилий. Найдите на картинке четверки