Штраф до 1200 рублей? Узнали, можно ли вытряхивать ковры с балкона

Опубликовано: 14.07.2024 10:46 , Обновлено: 14.07.2024

Кто из нас не сталкивался с ситуацией, когда в доме напротив или в вашем собственном вытряхивали ковры с балкона? Особенно часто этим промышляют жители верхних этажей. Некоторые (если не многие) предпочитают не спускаться вниз, а очистить ковры и дорожки от мусора прямо из окна или балкона. Законны ли вообще такие действия?

Оказывается, нет. Пыль и песок с ковров, дорожек, половиков и одеял приравнивается к мусору, а потому чистить их можно только дома или в специально оборудованных местах. Такие, кстати, есть практически в каждом дворе Беларуси.

Согласно ч. 4 ст. 22.12 КоАП РБ, подобные действия являются нарушением правил пользования жилыми помещениями, которые, помимо прочего, запрещают сорить на придомовой территории. За такую “прихоть” можно получить штраф до 20 БВ (на сегодняшний день это 800 рублей).

Но это ещё не всё. Если пыль с ковра попадёт кому-то на голову, это могут расценить как… мелкое хулиганство. Согласно ст. 19.1 КоАП РБ, за подобные действия также предусмотрен штраф, но уже в большем размере — до 30 БВ (до 1200 рублей). Кроме того, в милиции могут привлечь виновного к общественным работам или даже наложить административный арест.

Ранее Telegraf.news писал, что в Брестском городском ЖКХ рассказали, когда и в какое время можно делать ремонт в квартире многоэтажного дома без последствий. Если не соблюдать установленные законом правила, соседи имеют полное право пожаловаться в милицию, где белорусов привлекут за нарушение порядка пользования жилыми помещениями и выпишут штраф.

Штраф до 400 рублей. В ЖКХ рассказали, можно ли белорусам на выходных сверлить и делать ремонт