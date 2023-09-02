«Шпион в медвежьей шкуре» - На видео попало, как медведь прорывался через забор на литовско-белорусской границе

🎥 Видео

Опубликовано: 02.09.2023 11:01 , Обновлено: 10.07.2024

В социальных сетях появилась видеозапись необычной попытки "нелегального пересечения" государственной границы Беларуси и Литвы. Пробраться через границу, на которой установлен четырехметровый забор с колючей проволокой, попытался бурый медведь. В комментариях мохнатого "нелегала" тут же окрестили "шпионом в медвежьей шкуре".

На видео видно, как медведь ловко взобрался вверх по забору, но колючая проволока его остановила. Медведь нехотя спустился вниз и попытался сделать подкоп под забором. Когда и эта попытка не увенчалась успехом, дикий зверь попытался взять преграду с наскока: встав на задние лапы, передними он попытался повалить забор. Однако, преграда выстояла под натиском косолапого и тому пришлось ретироваться.

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Литовская пограничная служба прокомментировала видеозапись местному телеканалу TV3. Там заявили, что инцидент произошёл ещё 18 августа на участке границы с Беларусью в Швенченском районе. В ведомстве предположили, что медведь всё же нашёл обходной путь и благополучно попал на другую сторону границы.

Между тем, в комментариях к видео зрители выразили беспокойство по поводу того, что подобные защитные ограждения на границе сильно ограничивают естественную миграцию животных.

“Этого забора там раньше не было, а сейчас все пути миграции диких животных перекрыты человеческими средствами”, - отметил один из интернет-пользователей в комментариях, обратив внимание на то, что такие инциденты - “огромный стресс” для зверей.

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Отметим, что строительство четырехметрового забора на границе Литвы и Беларуси завершилось в 2022 году. Его протяженность составила около 502 километра. Литовские власти объяснили его необходимость “наплывом нелегальных мигрантов”. А летом этого года Вильнюс заявил о начале строительства дороги вдоль границы с Беларусью, которая будет идти вдоль пограничного заграждения. Она предназначена для патрулирования и более эффективного контроля на границе, пояснила литовская сторона.

Литва начала строить вдоль границы с Беларусью специальную дорогу. Для чего?