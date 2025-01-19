Школьники решают эту задачу за 7 секунд. А у вас получится найти правильный ответ?

Опубликовано: 19.01.2025 16:12 , Обновлено: 19.01.2025

Эта задача не только проверит ваши математические способности, но и напомнит основные принципы, которые изучали на уроках математики в школе. Если вы сможете решить ее без использования калькулятора, у вас есть повод для гордости. Проверьте, получилось ли у вас найти правильный ответ.

В тестах на IQ часто используются математические головоломки для оценки навыков логического мышления. Вот один из таких примеров. Главное здесь, конечно, получить правильное число, но время не менее важно. Школьники запросто могут решить задачу за 7-15 секунд. А вы справитесь?

Задача выглядит так:

4+(8-4)x4-8= ?

Не спешите открывать правильный ответ, который вы найдете ниже, даже если 7-15 секунд уже прошло. Сосредоточьтесь, выдохните и подумайте, с какой операции нужно начать.

[info_b]Решение математических головоломок, как и IQ-тестов, имеет ряд преимуществ. Оно улучшает память, концентрацию, творческие способности и даже может замедлить старение мозга. А еще это очень весело.[/info_b]

Правильный ответ

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Результат должен быть равен 12.

Если у вас получилось что-то другое, значит, вы где-то допустили ошибку. Это могла быть ошибка в сложении, вычитании или умножении, но, скорее всего, проблема кроется где-то в другом. Дело в порядке выполнения операций.

Согласно математическим правилам, нужно начинать с операций, заключенных в скобки. Затем вы выполняете умножение и, наконец, сложение и вычитание, по очереди слева направо.

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Тем, у кого получился другой результат, следует попробовать решить по такому же принципу другие головоломки. Ранее Telegraf.news публиковал похожую.

Эта простейшая головоломка разделила пользователей на 2 лагеря. Сможете найти правильный ответ?