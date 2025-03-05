Школьники решают эту задачу в два счета. А вы дадите правильный ответ?

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Опубликовано: 05.03.2025 12:26 , Обновлено: 05.03.2025

Наш мозг часто ищет короткие пути, избегая тщательного и последовательного анализа. Именно из-за этого даже в простых задачах мы можем допустить досадные ошибки. Однако у этого есть и положительная сторона: такие задачки — отличная возможность потренировать терпение, внимательность и аккуратность. Попробуйте и вы: справитесь ли с этой, на первый взгляд, простой математической задачей?

Что нужно знать перед решением задачи?

Для многих, особенно нетерпеливых, соблюдение порядка математических операций может казаться ненужной формальностью, которая лишь замедляет процесс вычислений. Однако эти правила — не просто условность. Они являются основой, которую закладывают в начальной школе, чтобы научить нас правильно строить вычисления и избегать ошибок.

Напомним, как работает порядок действий:

Сначала выполняются операции в скобках.

Затем вычисляются корни и степени.

После этого идут деление и умножение (слева направо).

В последнюю очередь — сложение и вычитание (также слева направо).

Самая распространенная ошибка — начать с первой операции, которая бросается в глаза. Например, в выражении 10 - 6 : 2 + 3 × 4 многие сразу хотят вычесть 6 из 10. Но если так поступить, дальнейшие вычисления пойдут наперекосяк, как карточный домик, и результат окажется неверным.

Итак, зная эти правила, вы наверняка сможете найти правильное решение:

10 - 6 : 2 +3 х 4 = ?

Правильный ответ

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Согласно правилам, сначала выполняем деление и умножение:

6 : 2 = 3;

3 × 4 = 12.

Теперь выражение выглядит так: 10 - 3 + 12.

Затем действуем слева направо:

10 - 3 = 7;

7 + 12 = 19.

Таким образом, правильный ответ: 19.

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Если у вас не получилось решить задачу с первого раза, не переживайте! Такие задачи часто кажутся проще, чем есть на самом деле, и многие допускают ошибки, особенно если торопятся. Главное — понять, где именно вы ошиблись, и запомнить порядок действий.

Попробуйте решить еще несколько подобных примеров, которые Telegraf.news публиковал ранее, и вскоре вы будете щелкать их как орешки!

Эта простая задача заставила одну часть интернета спорить с другой. Чей ответ верный?