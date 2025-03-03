Эта простая задача заставила одну часть интернета спорить с другой. Чей ответ верный?

Опубликовано: 03.03.2025 09:33 , Обновлено: 03.03.2025

Решение математических задач - это не только школьный кошмар. Более легкие или более сложные задания окружают нас в повседневной жизни - например, при посещении магазина. Кроме того, это отличный способ потренировать свой мозг. Попробуйте решить эту простую математическую задачу.

Не все понимают, что в каждой подобной математической задаче есть указатель, который делает решение чрезвычайно простым, - это порядок выполнения операций.

Именно он обеспечивает правильность наших вычислений. Не зная порядка, люди получают совершенно другие ответы и начинают споры в интернете о том, кто прав. Например, у одних выходит ответ 960. У других — 252. Однако всё гораздо проще.

Поэтому давайте немного повторим правила начальной школы. Согласно им, сначала нужно начинать решать задачу с вычислений в скобках. Затем переходить к возведению в квадрат или умножению. Далее идет деление или умножение - всегда слева направо. Наконец, остается сложение или вычитание. В этом случае также слева направо.

Теперь можно считать. Зная порядок, вы утрете нос тем, кто с пеной у рта доказывает правильность неверного ответа.

8 + 8 × 8 - 8 (4+4) - 4 = ?

Правильный ответ

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Следуя порядку операций, первым шагом к решению этой простой математической задачи будет операция в скобках. В данном случае это будет сложение 4 + 4 = 8.

После снятия скобок наша задача выглядит следующим образом: 8 + 8 × 8 - 8 × 8 - 4.

Переходим к умножению, то есть 8 × 8 = 64 и 8 × 8 = 64.

На данный момент наша операция выглядит следующим образом: 8 + 64 - 64 - 4. Мы также считаем все слева направо, поэтому:

8 + 64 = 72;

72 - 64 = 8;

8 - 4 = 4.

Таким образом, правильный результат - 4.

Можно проверить это на калькуляторе:

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Не переживайте, если у вас не получилось решить головоломку с первого раза! Иногда самые интересные задачи требуют времени и терпения.

Помните, что каждая головоломка — это не только проверка ваших навыков, но и возможность научиться чему-то новому.

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