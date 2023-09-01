"Шансуе", "гаварыць" и... "тутэйшы" — Луч выпустил коллекцию часов, посвященную белорусским диалектам

Опубликовано: 01.09.2023 14:17 , Обновлено: 01.09.2023

Минский часовой завод Луч совместно с АЗС А-100 выпустили лимитированную коллекцию часов и будильников “Кропкi часу”. Ее приурочили к Дню белорусской письменности и посвятили белорусским диалектам.

«Кропкi часу» – это лимитированная коллекция, вдохновленная многогранностью и богатством белорусской культуры и языка. За минималистичным дизайном скрыт глубокий смысл разнообразия знакомых каждому белорусу диалектов», — сказано в пресс-релизе “Луча”.

На часах и будильниках — надписи на белорусском языке (“шансуе”, “гаварыць” и… “тутэйшы”), а также границы Беларуси. Что касается цвета, то есть три варианта “блакiтнае возера”, “першы прамень” и “вясновы луг”.

[info_b]Кстати, как ранее писал Телеграф, слово “тутэйшыя” стало культовым после написания Янкой Купалой сатирической пьесы «Тутэйшыя», где использовалось для обличения белорусов, забывших свои корни и стесняющихся называться, собственно, белорусами. Именно такие (например, Микита Зносак) в пьесе использовали слово «тутэйшыя» для самоназвания, т.е. «здешние» или «местные».[/info_b]

«Эта коллекция словно зеркало, заглянув в которое, вы можете вернуться в теплые воспоминания своего детства», — рассказали на заводе.

Купить часы и будильники из новой коллекции можно как на сайте luch.by, так и в фирменных магазинах Луч.

Кроме того, будильники пообещали продавать и на заправках А-100. Там же предложили купить и горячие напитки в стаканчиках с дизайном “Кропкi часу” и QR -кодом, отсканировав который можно будет пройти тест на знание белорусского языка и “получить подарки от АЗС А-100 и Минского часового завода «Луч».

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