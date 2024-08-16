Шаманы, этно-музыка и цирк из огня. Белорусов позвали на "самый мистический фестиваль". Где и сколько стоит?

Опубликовано: 16.08.2024 15:54 , Обновлено: 16.08.2024

Березинский биосферный заповедник, что находится в Витебской области, пригласил всех желающих на "самый мистический фестиваль" Беларуси, который состоится уже в эти выходные, 17-18 августа. В программе — шаманская локация, зона Средневековья, мастер-классы от белорусских ремесленников, выступления этнических коллективов и многое другое.

Так, на территории заповедника на протяжении двух дней гостей ждёт тематическая выставка картин «Белорусский бестиарий», нейровыставка от галереи Farba с квестом и VR-зоной, экскурсии по музеям, ярмарка «Город мастеров», стилизованные фотозоны. Организаторы пообещали многочисленные фуд-корты, интерактивные локации, а также выступление кукольного театра «Батлейка».

“Самый мистический фестиваль Беларуси откроет свои двери перед гостями заповедника 17 августа. Тем, кто желает посетить это мероприятие, напоминаем, что электронный билет можно приобрести до 07:00 17 августа. В кассе фестиваля на месте билеты будут стоить дороже”, — обратили внимание организаторы.

[info_b]Фестиваль славянской мифологии «Шлях Цмока» в Березинском биосферном заповеднике впервые прошёл в 2019 году. Он объединил в одно два масштабных мероприятия, которые посвящены славянским мифам и легендам, — «У госцi да Лепельскага Цмока» и «Мифы на болоте».[/info_b]

Кроме того, в программе фестиваля — шествие артистов фестиваля «Шлях Цмока», конкурс на лучший мифологический костюм и мастер-класс по бытовому танцу. Также запланированы выступления народного фольклорного ансамбля «Сарматы», шоу барабанов Baraband (Витебск) и музыкального трио «Древо жизни» (этно-музыка, гусли). Вечером на сцене выступит Nevika, группа «Стокс», симфонический оркестр Classic Energy, группа Green Apelsin и огненный цирк «Крэсiва».

[info_b]До 07:00 17 августа электронный билет можно приобрести за 55 рублей для взрослых и за 25 рублей для детей с 7 до 18 лет. Стоимость в день фестиваля дороже — 90 рублей для взрослых и 45 для детей.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в деревне Городище Минского района археологи обнаружили уникальную находку. Во время раскопок историки натолкнулись на бревно XX столетия — часть замковой стены, которое было выполнено в форме дракона. По словам специалистов, это настоящая сенсация, ведь ранее на территории Беларуси ничего подобного не находили.

«Это сенсация» — На раскопках под Минском нашли дракона