«Сезон продолжается» - Белорусы показали, какие грибы берут целыми корзинками в декабре

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Опубликовано: 02.12.2025 15:26 , Обновлено: 02.12.2025

Белорусских грибников не остановил приход календарной зимы - слишком уж благоприятные для грибов погоды стоят нынче. Тех, кого не смутило то, что за окном уже декабрь, природа отблагодарила полными корзинками. Грибники похвастались, что в них нашлось место не только "зимней классике", но "благородным" грибам, которые и летом-то на вес золота.

Календарь и разделение года на сезоны придумали точно не для белорусских грибников. Для заядлых любителей “тихой охоты” тот факт, что на дворе уже декабрь, календарная зима - это не более чем формальность. Пока под деревьями не появятся снежные сугробы, а на прогулку в лес не придётся надевать пуховик и два слоя термобелья, грибной сезон в Беларуси не закроют точно.

Многочисленные фото- и видеоотчёты в тематических группах и чатах - прямое доказательство того, что речь не о единичных случаях и отдельно взятом “грибном маньяке”. Явление, очевидно, массовое и тому есть весомое обоснование - в белорусских лесах, действительно, ещё много грибов. Некоторые виды грибов, не прихотливые к температурному режиму, белорусы выносят из леса буквально полными корзинами.

Так, пользовательница видеоплатформы TikTok поделилась своим декабрьским “урожаем”, который она собрала в лесу в Минском районе - полная корзина зеленушек (их во многих регионах Беларуси называют зелёнками ). Более того, в погоне за этими вполне типичными для поздней осени видами женщине посчастливилось встретить два экземпляра совсем уже неожиданных для 1 декабря грибов - молоденьких боровичков. По словам автора ролика, они оказались абсолютно чистыми.

“Так что сезон продолжается”, - уверенно заявила женщина.

На боровики натолкнулся в лесу в последний день календарной осени и одна из участниц тематической группы в соцсети “ВКонтакте” “Грибные войска Беларуси”. Впрочем, её основным уловом стали зимние опята , известные учёным под названием Фламмулина бархатистоножковая. Этих грибов женщине в лесах под Молодечно также удалось набрать полное ведро.

















Судя по постам в группе, это один из самых распространённых видов, которые сейчас берут грибники в белорусских лесах. Один из активистов группы выложил в TikTok подробный видеоотчёт прямо из леса, продемонстрировав, что этих грибов ещё полно и многие ещё совсем молоденькие, так что собирать их точно ещё можно будет с неделю минимум при благоприятных погодных условиях.

Ну а погода, судя по последним прогнозам синоптиков, пока грибникам благоприятсвует. Ранее Telegraf.news рассказал, что в ближайшие дни белорусам спрогнозировали приход аномального тепла: кое-где температура воздуха может подняться выше климатической нормы на 8–12 градусов.

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