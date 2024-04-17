"Белорусская Голландия" — В TikTok показали поле из тюльпанов на Брестчине. Пользователи не поверили

🎥 Видео

Опубликовано: 17.04.2024 20:32 , Обновлено: 17.04.2024

Пользователь TikTok показал невообразимое — огромные плантации цветущих тюльпанов. Притом ни где-то там, а у нас в Беларуси, на Брестчине. Правда, поверили в это далеко не все.

В комментариях к ролику люди писали, что это действительно в Брестской области, в агрогородке Тышковичи. А автор добавил: фермерское хозяйство “Находка Полесья”.

“Я живу в 25 километрах от этого места, город Дрогичин. Да, это правда, у нас растёт такая красота”, — подтвердила женщина.

“А я и не знала,что у нас в Беларуси такая красота растёт”, — удивилась другая белоруска, на что автор видео ответил: “Для этого я здесь, показать людям красоту нашей страны”.

“Зачем столько”? — задал вопрос один из мужчин.

“Женщин радовать”, — написали ему в ответ.

Также в обсуждении пользователи соцсети называли море тюльпанов “белорусской Голландией” и благодарили всех, кто причастен к выращиванию такой красоты.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусы нашли гриб, который точно не встретишь на каждом шагу. Пользователи TikTok записали видео, где рекомендовали не только использовать его в пищу, но и втирать в кожу для “молодильного” эффекта. А так ли он безопасен, как кажется?

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