«Семь лет делал» - В Жлобине ремесленник показал деревянный велосипед

🎥 Видео

Опубликовано: 24.09.2024 14:30 , Обновлено: 24.09.2024

В социальной сети TikTok появилось видео, на котором белорусский ремесленник из Жлобина показал деревянный велосипед, который он создал своими руками. Ролик уже набрал 61 тысячу просмотров и около 2 тысяч лайков.

«Покатались бы на велосипеде из дерева?» - поинтересовался автор видео у зрителей.

На что один из комментаторов коротко ответил, что это “непрактично”.

Однако большинство пользователей похвалили мастера за его работу, отметив что у мужчины “золотые руки”.

“Вот это я понимаю золотые руки, мастерство достойно восхищения. На сегодняшний день большинство гвоздя не могут забить”, - написал один из пользователей.

“Вот точно чудо сотворил, чудо мастер”, - отметил другой комментатор.

Ещё один пользователь соцсети под видео написал, что на создание деревянного велосипеда, который зрители называли не иначе как “произведением искусства” и “шедевром”, у мастера ушёл не один год. Но самое удивительное то, что этот велосипед - не просто красивая поделка, он, по заверению зрителя, “полностью на ходу”.

“7 лет делал, я вчера с ним разговаривал”, - поделился комментатор.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в TikTok показали гриб, который напоминает «гигантскую моцареллу». Пользователи соцсети удивились находке не меньше автора видеоролика и сравнили гриб не только с «моцареллой», но и с «футбольным мячом».

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