"Селфи станут нарядными" — В Минске обнаружили туалет со светомузыкой. У подписчиков TikTok возникли вопросы

🎥 Видео

Опубликовано: 28.01.2025 12:30 , Обновлено: 28.01.2025

Одна из жительниц Минска опубликовала на просторах TikTok короткое видео, в котором показала туалет со светомузыкой. Судя по всему, своеобразная дискотека включается после нажатия специальной кнопки, правда зачем она там — непонятно. Тем не менее некоторые подписчики предположили: это сделали для того, чтобы фотографии в туалете стали "чуть более нарядными".

Автор ролика отметила, что светомузыку в уборной оборудовали в одной из кофеен сети Varka в Минске. По её словам, в заведении как раз был полугодовой ремонт (видимо, в том числе и для этого). В основном пользователи TikTok сошлись во мнении, что такой “прикол чисто ради забавы”. Более практичного применения данной функции, как и журналисты Telegraf.news, они не нашли.

“У нас в городе тоже ресторан есть, где динамики с музыкой в сортирах. Зато тебя не слышно, мне нравится”, — прокомментировал видео один из белорусов. Другой добавил: “Представляю, как сидишь в кабинке на расслабоне, а тут внезапно дискач начинается…”

“Надеюсь, кофейня более интересная, чем туалет”, — отметил ещё один любитель социальных сетей.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусские спасатели поделились видео с очередным пушистиком, забравшимся на высокое дерево, к которому неравнодушные люди вызвали сотрудников МЧС. На этот раз на огромную высоту вскарабкался не кот, чего вполне можно было бы ожидать, а енот.

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