«Савушкин» снял с продажи «дубайские» сырки и пообещал их исправить

Опубликовано: 21.08.2025 17:46 , Обновлено: 29.09.2025

Компания «Савушкин» отозвала из магазинов глазированные сырки «Дубай». Причиной стала техническая недоработка рецептуры. Как признал производитель, шоколадная глазурь оказалась слишком ломкой и стала крошиться, портя внешний вид продукта.

Как пояснили Telegraf.news в компании, проблема возникла из глазури и одного из ключевых ингредиентов — теста катаифи. Оказалось, что при долгом хранении тесто «набухает» и деформирует шоколад.

Однако, по словам производителя, вкус десерта оставался неизменным. Завод признал, что глазурь была «изначально капризной», а задача «„подружить“ шоколад и катаифи», сохранив хруст, оказалась «очень непростой».

Отзыву предшествовали жалобы покупателей на внешний вид десерта. Большой резонанс получил ролик в TikTok, набравший более 800 тысяч просмотров, в котором автор утверждала, что нашла в сырке «меленьких червячков, которые разрушили уже весь шоколад». В комментариях, однако, многие пользователи отметили, что это не насекомые, а тот самый ингредиент — тесто катаифи .

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«Большинство производителей предпочитают свои промахи не афишировать, но мы, напротив, уверены, что покупатели, которые нам так доверяют, заслуживают полной откровенности. Искренне просим прощения у всех, кто уже купил сырок, открыл упаковку и расстроился из-за его внешнего вида. В ближайшее время мы всё исправим», — заявили в компании.

В «Савушкине» пообещали, что технологи доработают рецептуру в ближайшие несколько недель, «обеспечив глазури стабильность». После дополнительных тестов качества продукт пообещали вернуть на прилавки.