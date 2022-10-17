Самому уродливому псу в мире врачи давали всего 6 недель. Но он приятно всех удивил

Опубликовано: 17.10.2022 08:43 , Обновлено: 16.10.2022

Вокалистка и басистка Дженеда Беналли усыновила пожилую и больную собаку. Хотя ветеринары в приюте давали псу максимум шесть недель жизни, он всех приятно удивил. А ещё летом Happy Face (так его зовут) получил титул «самой уродливой собаки в ​​мире». И это сделало его суперзвездой.

В интервью, опубликованном на сайте Newsweek.com, женщина призналась, что несколько месяцев искала себе собаку. В августе 2021 года она приехала в один из приютов в Аризоне, но оказалось, что выбранные ею собаки уже обрели новые дома.

Тогда Беналли спросила, есть ли у них собака, которая, скорее всего, никогда не найдет дома. Ей предложили Матиаса, но волонтер предупредил ее, что пес выглядит не очень хорошо, что ему 17 лет, у него опухоли и несколько заболеваний. Это не обескуражило певицу. Как она вспоминала в интервью — как только она увидела неуклюже виляющего хвостом пса, что выражало радость от проявленного к нему интереса, она решила, что не позволит ему провести последний этап своей жизни в приюте.

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Пёс настолько необычного вида, что вызывает улыбки у всех, кто его видит. Поэтому первым делом Дженеда сменила имя пса на Happy Face.

Порода собаки - это смесь китайской хохлатой и чихуахуа, однако точное происхождение неизвестно. У собаки практически нет шерсти, только пучок белых волос на голове, неуклюжий торс и высунутый язык. Однако это не мешает ему радоваться жизни и радовать других.

[link href=“https://www.instagram.com/p/CgTaoMVMj86/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=” background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;” target=“_blank” rel=“noopener”] Посмотреть эту публикацию в Instagram [/link][link href=“https://www.instagram.com/p/CgTaoMVMj86/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=” color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Mr. Happy Face (@mrhappyface_wud) [/link]

С момента, как Дженеда забрала Happy Face из приюта, прошло больше года, и “господин Счастливое лицо» чувствует себя отлично, насколько это возможно в его возрасте.

Принявшая его певица родом из семьи, специализирующейся на народной медицине. Ее отец помог вправить все кости в теле собаки, благодаря чему он стал лучше ходить.

[link href=“https://www.instagram.com/p/ChSN_2Er4nx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=” background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;” target=“_blank” rel=“noopener”] Посмотреть эту публикацию в Instagram [/link][link href=“https://www.instagram.com/p/ChSN_2Er4nx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=” color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Mr. Happy Face (@mrhappyface_wud) [/link]

«Благодаря нашим традиционным методам лечения собака может дышать, бегать и радоваться жизни намного лучше!» - рассказала Дженеда Беналли. Однако ничто не может заменить больному животному профессиональную ветеринарную помощь.

«Самая уродливая собака в мире»

В августе 2022 года Happy Face выиграл конкурс на самую уродливую собаку в мире, организованный в Петалуме, штат Калифорния. Как подчеркивают организаторы, хотя титул может показаться несправедливым, конкурс направлен на то, чтобы показать красоту таких собак.

После конкурса у пса появилось много преданных поклонников, которые могут следить за его профилем в Instagram.

«Я твердо верю, что любовь, которую мы дарим, вернется к нам. Нет такой вещи, как уродство, кроме того, что в твоем сердце. Сердце мистера “Веселого Лица” прекрасно”, - сказала Дженеда Беналли.

Что будет, если завести дома волкособа?

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