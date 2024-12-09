Самая сложная головоломка в интернете? Правильный ответ дадут сразу лишь единицы

Опубликовано: 09.12.2024 08:42 , Обновлено: 04.12.2024

Математические головоломки онлайн - отличный способ ненадолго, но эффективно отдохнуть от работы или домашних хлопот. Всего нескольких минут размышлений над вычислениями достаточно, чтобы заставить наш мозг снова работать на максимальной скорости. Попробуйте решить математическую головоломку, которую пользователи нарекли "самой сложной" в интернете.

Почему важно решать математические головоломки?

Решение математических головоломок - это не только отличное развлечение, но и способ развить многие ключевые навыки, такие как логическое мышление, решение задач, концентрация, сосредоточенность или креативность.

Кроме того, регулярная стимуляция ума с помощью головоломок помогает поддерживать мозг в хорошей форме, особенно у пожилых людей, что улучшает память и когнитивное развитие.

Стоит убедить себя в необходимости такой тренировки мозга и начать воспринимать решение математических головоломок как отличный способ расслабиться.

Как решить “самую сложную” математическую головоломку в интернете?

В данном случае порядок операций имеет решающее значение. Если вы будете знать его и придерживаться, вам удастся решить задачу правильно.

Сначала, по правилам, нужно решить всё в скобках и ввести число в степень. Далее идут деление и умножение (слева направо), и только в самом конце сложение и вычитание (слева направо).

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Итак, прежде всего нам нужно возвести два в степень (2²), что равно 4.

Переходим к выражению в скобках: 6 + 2² = 6+4 = 10.

После этой операции остается еще одна скобка, то есть 4 × (6 + 2²) = 4 × (6+4) = 4 × 10 = 40.

Сейчас наше выражение не содержит скобок и выглядит следующим образом: 20 - 40 / 4 + 10.

Опять же, мы используем порядок операций, поэтому делим 40 на 4 и получаем 10.

Остается только выполнить операции слева направо: 20 - 10 = 10 и 10 + 10 = 20. И это правильный результат.

Если сомневаетесь в правильности решения, проверьте на калькуляторе.

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