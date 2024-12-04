Эту задачу школьники решат без калькулятора за 10 секунд . А какое число получится у вас?

Опубликовано: 04.12.2024 10:39 , Обновлено: 04.12.2024

В мире математики есть множество задач, которые могут показаться сложными на первый взгляд, но на самом деле требуют лишь немного знаний. Сегодня мы предлагаем вам испытать свои навыки и решить задачу, с которой легко справятся даже дети. Эта задача не только проверит вашу математическую интуицию, но и подарит вам возможность вспомнить, как приятно находить простые решения в сложных ситуациях. Готовы ли вы принять вызов?

Порядок выполнения операций - это универсальный указатель, который поможет вам легче ориентироваться на извилистых математических дорогах.

По правилам, сначала выполняются операции со скобками. Затем деление или умножение и, наконец, сложение или вычитание. Последние операции, то есть деление или умножение и сложение или вычитание, выполняются слева направо.

Как решить задачу?

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Следуя порядку выполнения операций, на первом шаге мы вычисляем значение в скобках, то есть складываем 25 и 15. Результат этого действия - 40.

Перед вторым шагом наше выражение выглядит следующим образом: 40 × 2 - 50 / 5.

Снова используем порядок операций, поэтому умножаем 40 на 2, что дает нам 80, и делим 50 на 5, что дает 10.

Перед последним шагом мы свели задачу и к вычитанию 80 - 10. Его результат - 70. И это правильный ответ.

Вы можете проверить решение на калькуляторе

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Ранее Telegraf.news публиковал задачу, которую нельзя назвать простой, однако старшеклассники точно решат ее без проблем. Если вы не сосредоточитесь на нем и допустите хотя бы одну ошибку, то результат, скорее всего, не будет правильным. Попробуйте решить математическую головоломку и узнайте правильный ответ.

Эта задача кажется настоящим ночным кошмаром? Школьники решат ее за минуту. А вы справитесь?