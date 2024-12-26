“Самая большая обманщица в интернете” — Девушка раскрыла секрет, как кардинально изменяет внешность без фотошопа

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Опубликовано: 26.12.2024 12:00 , Обновлено: 26.12.2024

Женщина, которая открыто называет себя «одной из самых больших обманщиц в Интернете», поделилась секретом того, как она выглядит «отфотошопленной в реальной жизни».

Хлоя Уотерс из Канады регулярно делится со своими подписчиками на TikTok советами и хитростями красоты. Она откровенно называет себя “кэтфишером” из-за разницы в ее внешности «до» и «после».

[info_b]Кэтфишинг (catfishing) — это вид онлайн-мошенничества, когда человек (так называемый кэтфишер) создает фальшивый профиль в социальной сети или на сайте знакомств. Чаще всего целью злоумышленников является финансовая выгода, однако иногда методы кэтфишинга используются для получения конфиденциальной информации или интимного контента.

Однако стоит отметить, не всегда кэтфишер ставит своей самоцелью использовать своего собеседника в корыстных целях. [/info_b]

В посте, который на данный момент собрал более 8 миллиона просмотров, Хлоя раскрыла свой секрет - использование прозрачных лент для подтяжки щек.

В вирусном видео Хлоя объяснила: «Я известна как одна из самых больших кэтфишеров [можно перевести как “обманщик”] в интернете. Мне нравится использовать ленты для лица и макияж, чтобы изменить свою внешность - выглядеть немного моложе. Это почти как фотошоп в реальной жизни».

На видео видно, как девушка натягивает кожу щек, а затем наклеивает полоски ленты, чтобы они оставались приподнятыми. Затем она соединяет два отрезка ленты вместе с помощью веревки, которую завела за голову.

Но на этом Хлоя не закончила: она наклеила еще три полоски ленты, чтобы разгладить морщины и придать щекам более подтянутый вид.

Чтобы сделать губы более объемными на фотографиях, Хлоя также прижимает язык к нижней губе, чтобы выпятить ее.

Затем она наклеивает меньший кусок ленты на область челюсти и приподнимает и ее.

В завершение своего преображения Хлоя наносит макияж, демонстрируя, что лента для лица неразличима на ее коже, а нити остаются скрытыми волосами.

Зрители поспешили прокомментировать разницу в ее внешности, и один из них написал: «Первое свидание — у бассейна».

“Лента просто растянет кожу со временем, как и морщины”, - сказал другой пользователь.

Кто-то еще добавил: «Может быть, когда у меня будет больше морщин, чтобы скрыть их. Мне кажется, что это излишне растягивает кожу и быстрее старит вас».

Однако другие пользователи отметили ее естественную внешность.

Один из поклонников сказал: «Вы молоды и красивы. Вам не нужна пленка для лица».

‘Разница есть, но не такая, как у кэтфишера. Ты все еще выглядишь так же, только подтянулась. Ты прекрасна», - согласился другой пользователь.

Кто-то еще добавил: «Мне нужна пленка для лица в моей жизни».

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