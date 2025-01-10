С возрастом годы идут быстрее? Учёные рассказали, как "замедлить время"

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Опубликовано: 10.01.2025 09:20 , Обновлено: 10.01.2025

Наверняка многие, встречая 2025 год, приходили в лёгкое недоумение от того, как же быстро пролетело время. Кажется, совсем недавно человечество входило в новое тысячелетие, а уже прошла четверть века! Здесь многие могут вспомнить слова своих бабушек и дедушек о том, что время быстротечно, и наконец согласиться с этим. Но почему в детстве и юности оно воспринималось иначе? Немецкие учёные задались тем же вопросом и выяснили, как восприятие времени меняется с годами и что на это влияет. Telegraf.news изучил подробности и узнал, что посоветовали делать, чтобы «замедлить время».

“У молодых время тянется, у стариков — бежит” — гласит известная пословица, и многие ощутили её правдивость на себе. В определённые моменты жизни восприятие течения времени сильно меняется, и этого нельзя не заметить. Так, час, проведённый в очереди, может показаться вечностью, а тот же промежуток времени, проведённый с любимым человеком, — несколькими мгновениями. Почему так происходит?

Рутина ускоряет время?

Психологи из Технологического университета Хемница (Германия) изучили субъективное восприятие того, как быстро летит время, связав восприятие скорости течения лет с возрастом. Результаты исследования они поделились в Международном журнале экологических исследований и общественного здравоохранения MDPI.

Так, детальный опрос, проведенный среди 423 человек в возрасте от 17 до 81 года, показывает, что с возрастом не дни или недели, а восприятие уходящих лет, по ощущениям, становится быстрее. Как оказалось, это связано с рутиной.

Речь идет о меньшем количестве незапланированных событий, большем количестве повторяющихся действий и небольшом количестве стимулов, приносящих новый опыт.

Иными словами, чем старше люди становятся, тем больше “успокаиваются”. Конечно, это может быть связано со снижением энергичности, потребностью в отдыхе и покое в «старости». Но именно предсказуемость последующих дней, те же места, через которые мы путешествуем, порядок, спланированный до последней минуты, заставляет дни «сливаться» в недели, месяцы и, наконец, годы.

Сравнивая это с нашими подростковыми годами, в которых царили непредсказуемость, спонтанность и отсутствие жестких графиков и установки, мозг заряжается адреналином, эмоциями и волнением. Он «субъективно продлевает» время, желая запечатлеть как можно больше подробностей из непредсказуемых приключений. Это заставляет нас думать, что когда мы были моложе, каждый день длился столько же, сколько и месяц.

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Что делать, чтобы “замедлить время”?

Это не означает, что нужно полностью отказаться от рутинной деятельности и времени приема пищи или сна.

Изменением для нашего мозга станет новое путешествие, прогулка на другой конец города или поход в другой парк. Переменой станет посещение друга, которого вы давно не видели, или поход в музей.

Все дело в «новых вещах», в том, чего мы еще не знаем и что «удивит» наши нейроны. Каждое неожиданное событие, каждое новое лицо, дегустация нового блюда – все это заставит нас начать «прописывать» больше деталей, точнее запоминать и в конечном итоге «продлевать» время, проведенное по-новому.

Чем чаще мы будем подвергать свою рутину таким «потрясениям», тем меньше будем чувствовать, что время «убегает».

Ранее Telegraf.news писал о том, что полученные астрономами результаты, по-видимому, разрешат некоторые проблемы в космологии, которые заставляли некоторых физиков прибегать к довольно отчаянным теориям. Оказалось, что в древней Вселенной время текло в пять раз медленнее, чем сейчас.

Учёные доказали, что время течет все быстрее. Это как?

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