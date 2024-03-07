"С видом на Модейру" — Белорус удивил подписчиков туалетом на автозаправке под Гродно
В Tik-Tok появился обзор на необычный туалет на автозаправке в Гродненской области. Чем он удивил пользователей?
Белорус с ником Igor Semashkevich в Tik-Tok снял на видео туалет на автозаправке по трассе Минск-Гродно. В распоряжении пользователей уборной оказался необычный писсуар с водопадом и тач-видеопроигрывателем “с видом на Модейру”.
“Такого туалета я вообще в Беларуси нигде не видел!”, —восхитился мужчина.
За два дня видео набрало более 150 тысяч просмотров и более 200 комментариев. Многие пользователи, как оказалось, уже видели этот туалет.
“Это АЗС 85 я там работала))) Гродненская область Ивьевский район”, — узнала “достопримечательность” одна из подписчиц и заметила, что в женском туалете обстановка поскромнее.
“По монитору струёй и переключиться на что-то интересное, только бы хватило струи”, — предложил один из комментаторов.
“В Австрии на каждом пит стопе такие”, — заметил пользователь Арсений.
“То-то же! А то всё немецкие, швейцарские и т.п. туалеты. А тут - родной белорусский! Спасибо! Я горжусь своей страной!”, — написала пользовательница Валентина.
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