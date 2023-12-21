С какого возраста детям можно встречать Новый год в полночь? Психологи рассказали, с чем могут столкнуться родители

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Опубликовано: 21.12.2023 13:31 , Обновлено: 21.12.2023

Обычно взрослые не видят ничего плохого в том, чтобы даже самые маленькие детки один раз в год нарушили режим и встретили Новый год как большие. Но насколько это безопасно для детей и надо ли им это позволять? И если да, то сколько лет должно быть ребенку?

Во сколько лет можно праздновать Новый год ночью?

Несмотря на то, что Новый год – это семейный праздник, психологи и врачи сходятся в одном: не надо «дотягивать» ребенка до полуночи в новогоднюю ночь, если он трет глазки и засыпает на ходу. Традиция традицией, но взрослых праздников у него в жизни будет еще очень много. И, конечно, все зависит от возраста ребенка.

От рождения до 1 года

Эти детки непредсказуемы в своих реакциях, которые зависят, в большинстве своем, не от «хочу-не хочу», а от физиологии. Поэтому тут родителям (и маме прежде всего) нужно настроиться на всякие неожиданности, чтобы потом не воспринимать праздник как испорченный, посоветовала специалист службы психологической помощи населению Наталья Болдырева.

Ведь маленький ребенок может начать плакать в любой момент, захотеть есть под бой курантов, среагировать на громкую музыку у соседа за стеной. Взрослым очень важно в такие моменты не злиться, а делать все, чтобы сохранить душевное равновесие.

Кстати, для настроения еще днем или вечером 31 декабря можно нарядить младенца в красивый костюмчик, устроить фотосессию. А может, взрослым даже стоит нарядиться для встречи Нового года в уютные пижамы.

От 1 года до 3-4 лет

По мнению психолога Екатерины Захарченко, дети в возрасте 2-3 лет еще не понимают, что это за праздник такой – Новый год и для чего ночью не спать. Поэтому они ничего и не запомнят. А значит, не надо их мучить, стремясь, чтобы в полночь они сидели вместе со всеми за праздничным столом.

Так что для деток от 1 года до 4 лет самая оптимальная встреча праздника – это утро 1 января, когда можно забрать подарки из-под ёлки.

От 5 до 6 лет

А вот это тот возраст, когда ребенок уже более осознано воспринимает действительность. Он может встретить Новый год вместе со взрослыми в полночь, убеждена кандидат медицинских наук Нарине Сугян.

Правда, и тут нужно внимательно следить за состоянием детей и не поддаваться на уговоры «посидеть еще немножко», если дети явно хотят спать. Ведь самая главная традиция – встретить праздничную полночь за столом – уже соблюдена.

С другой стороны, если ребенок бодр и весел, можно разрешить ему посидеть за столом или поиграть под ёлкой немножко дольше.

Главное, чтобы на следующий день дети в возрасте 5-6 лет уже вернулись к своему обычному режиму дня и легли спать вовремя.

От 7 до 10 лет и старше

По словам психолога Юлии Токарчук, дети, начиная с 7-8 лет (если на то есть их желание), могут не только посидеть за новогодним столом со взрослыми, но и поучаствовать в забавах, посмотреть фильм или потанцевать. Они вполне могут веселиться до 2 часов ночи.

Если родители собрались с детьми такого возраста пойти в гости, то им обязательно надо предусмотреть возможность уложить их там спать.

С чем могут столкнуться родители?

Еще одна проблема совместного празднования Нового года – это какой пример взрослые подают детям, если кто-то перебирает с алкоголем, очень громко разговаривает или кричит и даже (ужас! ужас!) может упасть лицом в салат и так заснуть.

Психолог и тренер личностного роста Анна Гарш убеждена, что все это снижает авторитет родителей в глазах ребенка. Он может перестать слушаться, начать грубить, с ним непросто будет найти компромисс. Для здоровых отношений в семье это просто недопустимо.

Вот почему и родители, и гости должны в новогоднюю ночь не забывать об элементарных правилах приличия, если за столом дети.

Зато если все пройдет без эксцессов, ребенок почувствует себя комфортно в кругу семьи. Он будет рад, что ему разрешили встретить Новый год наравне со взрослыми, что его уважают и с его желаниями считаются.

О чем нужно предупредить детей?

Но в новогоднюю ночь может сложиться и обратная ситуация. Ребенок настолько расшалится, что некомфортно будут себя чувствовать уже взрослые, и особенно гости. Какой же можно предусмотреть выход?

Самый лучший вариант – разъяснить ребенку правила поведения заранее. Договориться и о наказании, если он нарушит условия. Например, чтобы сразу без капризов шел спать.

Также нужно заранее придумать, чем занять сына или дочь. Ведь дети обычно долго не сидят за столом. Увлекательная игра, раскраска, сбор пазлов – все это придется кстати. Особенно – если это подарки от Деда Мороза из-под ёлки.

Очень хорошо, если на взрослом празднике будут и другие дети. Тогда для них можно накрыть отдельный стол. Правда, кто-то из взрослых все равно должен за ними присматривать. А общие игры дети найдут всегда.

Ранее Телеграф писал, что в детстве практически каждый ребенок верит в Деда Мороза. Накануне зимних праздников дети пишут ему письма и ждут подарков. Но рано или поздно в жизни ребенка наступает момент, когда он сталкивается с жестокой реальностью: никакого Деда Мороза не существует. Нужно ли родителям самим рассказывать об этом детям и если да, то в каком возрасте?

Нужно ли говорить детям жестокую правду про Деда Мороза? Психологи объяснили, как правильно поступить