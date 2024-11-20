"С берёзой придётся повозиться" — Видео уборки листьев коммунальщиком на Брестчине собрало более 1,6 млн просмотров

🎥 Видео

Опубликовано: 20.11.2024 13:13 , Обновлено: 20.11.2024

Одна из активных пользовательниц TikTok опубликовала на просторах Интернета короткое видео, где работник ЖКХ убирал осенние листья в чёрный полиэтиленовый мешок. Казалось бы, что тут такого? Вот только 1,6 миллиона просмотров, судя по всему, набралось из-за непривычного способа: мужчина собственноручно срывал с дерева по листочку и выбрасывал в пакет.

Кто подсказал такой способ сборки листьев, — непонятно. Возможно, коммунальщик сам придумал креативный метод, а возможно, просто коротал время. В любом случае, мы это вряд ли узнаем. Зато видео не оставило равнодушным пользователей соцсети: в комментариях то и дело писали, что если мужчина продолжит такую работу, то с берёзой через дорогу ему “придётся повозиться”…

“Работник он хороший, спору нет. Боюсь представить: на той стороне береза растёт…” — высказал беспокойство за героя из ролика пользователь TikTok, намекая на то, что слишком много уж придётся обрывать.

“Да что ж такое! Осенью сними, весной прикрепи”, — написала в комментариях другая белоруска, на что ей тут же ответили: “Так их ещё и покрасить нужно на весну”. Тему продолжили: “Поэтому и собирает: за зиму перекрасит, а весной останется только повесить”.

“Ну, это только в Беларуси так чисто убирают”, — то ли с гордостью, то ли с сарказмом подметил очередной подписчик соцсети. Ему ответили: “А вы думали, зима как осень сменяет? Листья сняли, снега накидали…”

“А представляете, сколько раз он собирал листья возле этого маленького дерева, что решился их снять досрочно?..” — задал риторический вопрос ещё кто-то в комментариях.

Ранее Telegraf.news писал, что белоруска опубликовала на просторах соцсетей видео с работой коммунальщиков в центре Минска, которая вызвала у многих удивление и недоумение. На коротком ролике видно, как три сотрудника ЖКХ в робе и касках… стучат по столбу. Молотком. Непонятные действия, как утверждает автор, происходили утром, около 08:00.

«Выпускники Колокольного училища» — Работа коммунальщиков в центре Минска поставила в тупик пользователей соцсетей