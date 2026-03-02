Рыбаки на Могилёвщине вытащили из лунки необычного хищника - «Думали, щука на 20 кг»

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Опубликовано: 02.03.2026 10:40 , Обновлено: 02.03.2026

Рыбаки на Чигиринском водохранилище (Могилёвская область) поймали на крючок неожиданного хищника. По тому, как резко ушла под воду леска и сколько усилий пришлось приложить, чтобы вытянуть улов, рыболовы предполагали увидеть на крючке приличную щуку на пару десятков кило, но реальность оказалась куда удивительнее.

О необычном закрытии сезона зимней рыбалки на Чигиринском водохранилище рассказал профильный портал Fishingby, с которым рыбаки поделились видео необычного трофея. В пятницу, 27 февраля, для авторов ролика это оказалось единственной серьёзной поклёвкой, посмотреть на которую сбежались все рыбаки.

“Думали, там щука кило на двадцать. Адреналин просто зашкаливал”, — рассказал один из рыбаков, как они все вместе наблюдали за выловом мощного хищника.

К удивлению всех, из лунки после долгих усилий выудили вовсе не щуку, а… живую выдру.

“Все рыбу выпускают, а мы выдр ловим и выпускаем”, - похвалились своим неожиданным трофеем рыболовы, выпуская зверька, освобождённого от крючка, на волю после короткой видеосессии.

Кстати, с 1 марта в большинстве регионов Беларуси запрещено ловить главного хищника белорусских водоёмов - щуки. Запрет введён на время весеннего нереста. Пока он не распространяется лишь на рыболовные угодия Витебской области. Там запрет вступит в силу на неделю позже, но действовать будет, соответственно, дольше - с 9 марта по 23 апреля.

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