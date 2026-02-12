Россияне за месяц научили нейросеть ЖКХ материться

Опубликовано: 12.02.2026 14:05 , Обновлено: 12.02.2026

Разработчикам российского голосового робота, которого создали специально для управляющих компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) пришлось экстренно перепрограммировать свою нейросеть. Всё из-за того, что буквально за месяц тестового периода пользователи приучили её материться.

О забавной коллизии с разработкой российской нейронки для ЖКХ журналистам агентства ТАСС рассказал президент Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования Михаил Викторов.

По словам Викторова, поскольку нейросеть постоянно учится, в том числе общаясь со своим в пользователем, в первый же месяц опытного тестирования разработчики заметили, что их “детище” не только приобрело новые полезные знания, но и неожиданно нахваталось нецензурных выражений. Видимо, от несдержанных россиян, звонивших на “горячую линию”, чтобы пожаловаться на очередную коммунальную проблему.

“Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься”, - прокомментировал Викторов, отметив, что разработчикам пришлось устранять этот очевидный “побочный эффект” общения с недовольными гражданами. При этом сам этот факт он назвал “показателем активной работы с гражданами”.

Внедрить голосового робота, работающего с помощью искусственного интеллекта (ИИ) в ЖКХ хотят для того, чтобы сократить штат работников кол-центров. Одна такая программа позволяет урезать штата в пять-шесть раз - с 20 человек до 2-3 сотрудников, которые работают в связке с нейросетью, которая может принять на себя до 80-90% заявок.

По словам Викторова, порядка 80% обратившихся в колл-центр остаются довольны ответом ИИ-помощника. Но без живых операторов, по мнению чиновников, пока не обойтись.

“Конечно, бывают нетипичные случаи, когда люди разгневаны, аварийные, когда уже надо переходить на живого оператора, который принимает экстренные решения”, - пояснил Викторов.

Кстати, недавно российские учёные-лингвисты призвали защищать и спасать русский матерный язык. И это несмотря на то, что использовать матерные слова россияне, по оценкам всё тех же учёных, стали куда чаще, чем раньше.

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