Россиян просверлил себе череп дрелью, чтобы вживить чип. Что с ним теперь?

Опубликовано: 20.07.2023 14:52 , Обновлено: 20.07.2023

40-летний россиянин Михаил Радуга из Новосибирска без посторонней помощи провел на себе трепанацию. Мужчина с помощью дрели установил электроды и провел электрическую стимуляцию моторной коры мозга. Об этом он написал в Telegram.

“Эксперимент по стимуляции мозга в БДГ-сне готовился полтора года и был моей главной целью. В связи с криминальными рисками и другими известными событиями я потерял ощутимые перспективы для такого уровня исследований. Между “ждать у моря погоды” или получить результат любой ценой – я выбрал единственный для себя вариант. Пусть и пришлось немного расширить представление о возможностях человека”, - рассказал россиянин и показал фото.

[info_b]Мы не публикуем фото по моральным соображениям. Кадры процедуры показывают, как он стягул свою кожу канцелярскими зажимами и просверлил затылок с помощью дрели.[/info_b]

Известно, что экспериментатор просверлил себе череп хозяйственной дрелью, чтобы вставить чип и контролировать сознательные сны. В конечном итоге он попал в больницу.

Михаил призвал людей не повторять подобное.

“Это гораздо сложнее и опаснее, чем вы можете представить. Четырехчасовое видео операции это наглядно демонстрирует. Мне не хватило реального опыта хирургии, что привело к большой потере крови и другим сложностям, которые чудом не стоят жизни”, - добавил Радуга.

[info_b]Мужчина давно изучал видео работы нейрохирургов в интернете и проводил эксперименты на овцах. Он уверен, что чип поможет ему контролировать осознанные сновидения.[/info_b]

К слову, про россиянина написало даже популярное британское издание Daily Mail.

Ранее Телеграф писал, что девушка потратила $130 тыс., чтобы стать «самой пластиковой секс-куклой на планете». Какой была до операций?

Девушка потратила $130 тыс, чтобы стать «самой пластиковой секс-куклой на планете». Какой была до операций?