Россия перенесла свои лунные миссии на 2032-2036 годы

Опубликовано: 07.04.2026 20:42 , Обновлено: 07.04.2026

Вице-президент РАН Сергей Чернышев объявил, что Россия снова перенесла свои лунные миссии на ещё более дальние сроки. Речь идет о миссиях «Луна-28», «Луна-29» и «Луна-30», клочок теперь планируются на 2032–2036 годы.

В то же время, запуск ближайшей миссии «Луна-26» (изображение макета на фото) запланирован на 2028 год — ранее его планировали в 2027 году, но затем тоже перенесли. В 2029 и 2030 годах должны быть запущены аппараты «Луна-27/1» и «Луна-27/2».

Российская лунная программа в теории состоит из двух этапов: на первом планируется освоение технологий, необходимых для посадки и исследования поверхности Луны, а на втором — создание элементов лунных баз и отработка «технологии отрыва» от мест посадок.

Ранее в Роскосмосе заявляли, что высадка космонавтов на Луну ожидается в период с 2031 по 2040 год. Финансирование нацпроекта «Космос» до 2036 года запланировано в объеме 4,4 трлн рублей.

Россия после неудачи «Луны-25» уже корректировала программу освоения спутника Земли. Роскосмос также формально участвует в проекте китайской базы ILRS. В ее рамках ей разрешено встроить там свои научные модули. Также идут исследования для разработки совместной ядерной энергетической установки для будущей станции.

Появились первые снимки Луны, сделанные астронавтами «Артемиды II»