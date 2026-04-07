Появились первые снимки Луны, сделанные астронавтами "Артемиды II"

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Опубликовано: 07.04.2026 16:26 , Обновлено: 07.04.2026

Экипаж миссии «Артемида II» запечатлел вид на заход Земли 6 апреля 2026 года во время облета Луны. Изображение напоминает культовый снимок восхода Земли, сделанный астронавтом Биллом Андерсом 58 лет назад, когда экипаж «Аполлона-8» также совершал облет Луны.

Ранее американская миссия «Артемида II» завершила исторический семичасовой пролет мимо Луны, ознаменовавший первое возвращение человечества к спутнику Земли со времен «Аполлона-17» в 1972 году.





































Во время запланированной 40-минутной потери сигнала, когда «Орион» проходил за Луной, космический корабль и его экипаж совершили максимальное сближение, пролетев на высоте около 6000 километров над поверхностью. Две минуты спустя экипаж достиг максимального расстояния миссии от Земли, установив новый рекорд для пилотируемых космических полетов.

После завершения периода наблюдения за Луной экипаж «Артемиды II» поздравил президент Дональд Трамп в беседе, которая транслировалась в рамках прямого эфира НАСА.