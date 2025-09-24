"Роскосмос" предложил отправить в космос ещё одну белоруску

Опубликовано: 24.09.2025 14:30 , Обновлено: 24.09.2025

Глава госкорпорации "Роскосмос" в среду, 25 сентября, приехал в Национальную академию наук Беларуси, где заявил главе НАН РБ Владимиру Каранику, что не против отправить на МКС ещё одну белоруску.

“Марина Витальевна была первой женщиной-космонавтом из Беларуси… Сейчас обсуждаем вопрос по Анастасии Ленковой, – сказал Баканов. - Если они решатся, будет вторая женщина космонавт ”.

Глава Роскосмоса не уточнил, за чей счёт будет финансирование полета и на каких условиях предлагает отправить детского хирурга из Минска на Международную космическую станцию.

Анастасия Ленкова была дублёром Василевской перед ее полетом в космос.

Ранее Telegraf.news писал, что первая белорусская космонавтка Марина Василевская на пресс-конференции 10 апреля ответила на вопрос Telegraf.news, где сейчас работает и полетит ли на Международную космическую станцию во второй раз.

«Путин пригласил меня, но…» — Белорусская космонавтка Василевская рассказала, полетит ли на МКС еще раз